Fellapoztuk a Hajdú-bihari Napló tíz évvel korábban megjelent novemberi számait, így szembesülhettünk újra a csaknem napra pontosan tíz éve történt hadházi tragédiáról, mely szerint a Sugár utcában brutális módon, fejszével végzett egy 82 éves férfi a sógorával. A szerkesztőség munkatársai akkor a helyszínre látogattak, és szóba elegyedtek a helyiekkel is.

Szilágyiné, az egyik szomszéd akkor döbbenettel beszélt a gyilkosságról. – A szemetesig jutott a Pista, úgy hallottam, ott találták meg vérbe fagyva –így nyilatkozott tíz éve az asszony. A gyilkosság helyszínén a feltételezett elkövető lakott, hozzá érkezett a későbbi áldozat, akiről úgy nyilatkoztak: nem volt beszámítható, illetve gyakorta nyilvánult meg agresszívan. Az akkori tudósítás szerint a rendőrség a 82 éves férfit őrizetbe vette.

Mindent vitt, ami értékesíthető

Gyors visszatekintők nemcsak tragédiákkal szembesített, kutakodva a tíz éves sztorikkal teli oldalakon láthattuk, hogy a rendőrségnek nem csak a brutális, a komikus ügyekből is jutott. A november 30-i lapban például olvashattunk többek között fát lopó tizenévesekről, áramlopásról, és arról is, hogyan próbált egy peches tolvaj a járőrök tekintete elől elbújni. A debreceni rendőrök csípték el a férfit, aki metszőollóért ugrott be egy sámsonkerti családi ház udvarára. A gyanúsított az arra járőröző rendőrök láttán megpróbált elbújni, de észrevették és elfogták. Elszámoltatása során kiderült, hogy az elmúlt öt napban három lopást követett el, melyek alkalmával mindent vitt, ami csak értékesíthető. A házkutatás során a zsákmányolt tárgyak jelentős része előkerült.

Debrecen mérföldkő előtt állt

Míg az egyenruhások a rendbontók nyomába eredtek, addig Debrecen 2012-ben a helyi parkerdő teljes megújulását célzó 2,2 milliárd forintos beruházás terveit szőtte.

Forrás: Napló-archív

Tíz éve novemberben köttettek azok a támogatói szerződések, melyek a Békás-tó, a Szabadtéri Színpad, a Csónakázó-tó és a Medgyessy sétány fejlesztését célozták. Nem sokkal később búcsút inthettünk a Csónakázó-tónak, hiszen annak helyére mélygarázs épült, és ma már csodálhatjuk a garázs tetejére épített 2 ezer négyzetméteres, 5-8 centiméter mély víztükröt. Tíz éve talán elképzelni sem tudtuk, milyen lesz majd a sekély vizű, fúvókákkal, csobogókkal kiépített medencén mezítláb végigsétálni…

