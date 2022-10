Felkerestük a rendőr zászlóst, és arra kértük, mesélje el, miért és hogyan lett iskolarendőr.

Az „iskola rendőre” program 2008. szeptember 1-jén indult útjára, de Tóth Norbert már előtte is szoros kapcsolatban állt körzeti megbízottként az intézménnyel. Az előző évben kereste meg az iskola akkori igazgatója azzal a problémával, hogy az iskola közelében az autósok az utat lerövidítve a járdán közlekednek az iskolába járó gyerekek között. Több intézkedést végrehajtottak, végül az önkormányzattal egyeztetve szabályozták a közlekedés rendjét, ami meggátolta a további szabálytalankodásokat.

A probléma megoldódott, ám nem ez volt az egyetlen nehézség az iskola környékén. Az akkori kisiskolásokat délután, amikor hazafelé mentek, csoportba verődő idősebb fiatalok zaklatták: elvették a zsebpénzüket, de még akár a mobiltelefonjukat is. Tóth Norbert és kollégái megtették a szükséges intézkedéseket.

Az iskolában azóta sem történt olyan bűneset, ami miatt eljárást kellett volna indítani. Kisebb csínytevések történtek ugyan, de ezek az iskola berkein belül megoldódtak. A gyerekek között előfordul néha dulakodás is, de komoly, sérülést okozó verekedésre nem volt példa

– mesélte.

Tóth Norbert kiemelt figyelmet fordít a gyerekek közlekedésre nevelésére. Ebben saját gyermekkori élménye motiválja.

A rendőrzászlóst ugyanis nyolcéves korában a gyalogosátkelőn gázolta el egy autó. Az akkori kisfiú 52 héten keresztül volt kénytelen hiányozni az iskolából. A kórházban töltött emlékek felnőttként arra ösztönözték, hogy segítsen megelőzni a hasonló eseteket.

Az iskolák felkérésére gyakran tart kerékpáros és gyalogosközlekedéssel kapcsolatos oktatásokat. A gyerekekkel ennek köszönhetően kiemelkedő eredménnyel teljesítettek több megyei és országos versenyen, elméleti és gyakorlati szinten is. Az iskolarendőrnek meggyőződése, hogy a baleset-megelőzéssel nem lehet elég korán foglalkozni, hiszen onnantól kezdve, hogy a gyermek megtanul járni, már közlekedik. Éppen ezért, ismerve a nagyvárosokra jellemző közlekedési helyzetet, ha már a fiatalkorúak figyelmét fel tudja hívni a körültekintő közlekedésre, és akár egy életet is ment ezzel, már megérte.

Forrás: Kiss Annamarie

És hogy milyen az egyenruhások fogadtatása a gyerekek körében?

Némi humorral megjegyezte, a gyerekek még őszintén szeretik a rendőröket.

Amikor belépnek a terembe, örömmel fogadják őket, és roppant aktívak a foglalkozásokon. Sőt, még azokat a dolgokat is elárulják, hogy a szülők hogyan szabálytalankodnak. Tóth Norbert szerint ez azért hasznos, mert – mivel már ők is ismerik a KRESZ-táblákat – figyelmeztetik a szülőket, ha például nem állnak meg a stoptáblánál. És ha a gyermek tisztában van vele, akkor már a szülő is elgondolkozik, érdemes-e rossz példát mutatnia.

– A gyerekek nagyon nyitottak, és egyes oktatások után készségesen és helyesen válaszolnak a kérdésekre. Van olyan alsó tagozatos, aki már képes elmondani, hogy a 112-es segélyhívót milyen esetben és hogyan kell hívni – mondta az iskolarendőr.

A felsős diákok számára közlekedési tanácsadás mellett a bűncselekmények megelőzése és az áldozattá válás elkerülése érdekében is tartanak prevenciós oktatást a Bűnmegelőzési Osztállyal együttműködve.

Nem csak a gyerekeknek van szükségük tanácsokra. Időnként a szülök is megkeresik az iskolarendőrt. Ők főként az internettel kapcsolatos veszélyforrások elkerülésében kérnek segítséget.

Mindent megteszünk annak érdekében, hogy a gyerekekben tudatosuljon, hogy a világhálót óvatosan használják. Ne küldjenek fotót magukról idegeneknek. Emellett ne adjanak ki olyan információt, amin keresztül ismeretlenek beazonosíthatják hollétüket, vagy esetleg hozzáférést nyerhetnek személyes vagy banki adataikhoz

– mondta. A rendőr zászlós hozzátette, az internet nem feltétlenül ellenséges. A technika fejlődésével számos olyan platform elérhető, amelyen különböző oktatóanyagokhoz férnek hozzá a gyerekek, amiből sokat tanulhatnak.

A Vörösmartyban tehát néhány kisebb csínytevésen és a gyermeki viselkedésre olykor jellemző civakodáson kívül nincs említésre méltó probléma.

Tóth Norbert továbbra is elhivatottan végzi feladatát a Vörösmartyban és a Tócóskertben, gondosan ügyelve arra, hogy biztonságos, élhető környék maradjon mindenki számára.

HL