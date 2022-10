A Debreceni Rendőrkapitányság kifosztás bűntett elkövetésének megalapozott gyanúja miatt folyatott nyomozást vele szemben – közölte szerdán a police.hu. A gyanú szerint a sértett február 11-én tett feljelentést a rendőrségen arról, hogy meglopták. Az idős férfi nyugdíja tűnt el a lakásából, az elkövető a kabátja belső zsebéből lopott el 270 ezer forintot. A nyomozók figyelme hamar egy nőre terelődött, akit napokkal a bűncselekmény elkövetése előtt ismert meg.

Már az első találkozás során kiderült, hogy a későbbi sértett hamarosan megkapja a nyugdíját. Az újdonsült ismerős a pénz érkezésének napján mindenáron találkozni akart a férfival. Ott volt, amikor a sértett felvette a pénzt egy bankautomatából, kérésére enni-innivalót vásárolt neki, sőt a telefonkártyáját is feltöltötte, majd felmentek a lakására, ahol rövid italozást követően elaludt a férfi. Mire felkelt, hűlt helyét találta a nőnek, és a nyugdíjból megmaradt 270 ezer forint is eltűnt.

A nyomozás adatai szerint a nő módszeresen arra törekedett, hogy minél több pénzt szerezzen meg a férfitól, még csak nem is a saját nevén mutatkozott be, de a lakhelyét illetően is félrevezette áldozatát.

A rendőrök február 21-én furtai otthonában fogták el a nőt, akit előállítottak a rendőrkapitányságra, ahol gyanúsítotti kihallgatását követően bűnügyi őrizetbe vették és előterjesztést tettek letartóztatásának indítványozására, amit a Debreceni Járásbíróság elrendelt. A Debreceni Rendőrkapitányság Bűnügyi Osztálya kifosztás bűntett elkövetésének megalapozott gyanúja miatt folyatott nyomozást vele szemben.