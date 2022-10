A Hajdú-Bihar Megyei Főügyészség minősített emberölés bűntettének kísérlete és más bűncselekmény miatt emelt vádat két vádlott ellen, akik a közös italozást követően megverték, megkötözték a sértettet, majd elvették a pénzét és a mobiltelefonját – tudatták kedden közleményben.

Mint írják, a vád szerint a sértett és a két vádlott ismerték egymást, többször italoztak együtt is, majd 2021. október 6-án este a vádlottak felkeresték a sértettet a létavértesi házában. Ekkor már a vádlottak is és a sértett is ittas állapotban volt, azonban a házban tovább folytatták az italozást.

A sértett 22 óra körül már le akart feküdni, ezért megkérte a vádlottakat, hogy távozzanak az ingatlanról. A két férfi azonban nem hagyta el a házat, hanem az ágyon ülő sértett elé álltak, és felszólították őt arra, hogy adja át a pénzét.

A sértett ennek nem tett eleget, ezért a vádlottak ököllel ütötték a fejét és az arcát, aminek következtében a sértett a földre esett, és eközben a hátát beverte a közelben lévő vaskályha sarkába.

A földön fekvő sértett mellkasát rugdosta a két férfi, majd felhúzták, és az ágyra ültették, ahol az idősebb vádlott hátulról lefogta őt. Ezalatt a fiatalabb vádlott átkutatta a sértett táskáját, amelyben pénzt nem talált, csak egy tekercs celluxragasztót, amivel a vádlottak összekötözték a sértett kezeit, lábait, majd azzal a száját is beragasztották, hogy letörjék az ellenállását, és a férfi ne tudjon segítségért kiáltani – részletezi az ügyészség az eset körülményeit.

Ezt követően a vádlottak magukhoz vették a lakásban talált mobiltelefont, valamint a sértett nadrágzsebében lévő pénztárcát a benne lévő 15 ezer forinttal együtt, majd elhagyták a házat.

A sértettnek többszörös bordatörése, légmelle keletkezett, amely miatt közvetlen életveszélyes állapotba került, életét a szakszerű orvosi beavatkozás mentette meg.

A vádlottak a bűncselekménnyel 20 ezer 400 forint kárt okoztak a sértettnek, amely nem térült meg.

Az ügyben a megyei rendőr-főkapitányság nyomozott.

A jelenleg letartóztatásban lévő vádlottak ellen a Hajdú-Bihar Megyei Főügyészség társtettesként, nyereségvágyból elkövetett emberölés bűntettének kísérlete és társtettesként, aljas indokból, a sértett sanyargatásával elkövetett személyi szabadság megsértésének bűntette miatt emelt vádat a Debreceni Törvényszéken. A vádiratban indítványozta, hogy a törvényszék a vádlottakat fegyház- és pénzbüntetésre ítélje, mellékbüntetésül tiltsa el őket a közügyek gyakorlásától, továbbá rendeljen el velük szemben vagyonelkobzást.