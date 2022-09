Elmondta, hogy a berettyóújfalui versenynapra 16 településről érkeztek indulók, két csapat a határon túlról, felvidékről. – Hétről hétre Szlovákiában is versenyzünk, és már több éve benevezünk erre a bajnokságra is. Berettyóújfalu, és ez a vidék nagyon vonz bennünket. Utaztunk négy órát, de szívesen jöttünk, sok az ismerős már, akiket itt köszönthetünk – mondta el Komjáti István, a szilasi tűzoltó szervezet parancsnoka.

Forrás: Czinege Melinda

Taroltak a határon túliak

A nap végén kihirdették a berettyóújfalui verseny legjobbjait, továbbá az országos bajoki címeket is kiosztották. A berettyóújfalui verseny „Női retro” kategóriájában a helyiek, a „Férfi retro”, valamint a „Modern” kategóriában a szilasiak bizonyultak a legjobbnak. A felvidékiekre ezek után is záporoztak az elismerések, hiszen az országos bajnoki címet is elvitték mind „Férfi retro”, mind a „Modern” kategóriában, mellettük a bicskei lányok lettek az országos legjobbak.

BBI