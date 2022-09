A debreceni mentősök egy sorsára hagyott, legyengült cicát találtak júniusban a mentőállomás közelében. Az állatnak nagy szerencséje volt, gondoskodó kezekbe került. A mentőszolgálat segítőkész munkatársai megetették és állatorvoshoz vitték a Nínó névre keresztelt macskát, aki azóta is a debreceni bajtársi közösség aktív tagja. Az ősz beköszöntével azonban már nem tudnak megfelelő körülményeket biztosítani neki, hiszen bármennyire is megszerették, az épületbe az előírások miatt nem léphet be. Nehéz szívvel ugyan, de meghozták a felelősségteljes döntést, és szeretnének neki új otthont találni egy gondos gazdinál, akitől legalább annyi szeretetet kap majd, mint az életmentőktől – írja Facebook-oldalán az Országos Mentőszolgálat.

Forrás: Facebook / Országos Mentőszolgálat