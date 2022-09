Portálunkon is beszámoltunk már arról a tragikus balesetről, amely a kelet-angliai Stamford városában történt: egy debreceni származású édesanya és nyolcéves fia vesztette életét, miután autójuk lesodródott az úttestről, majd elmerült egy tóban.

A BorsOnline az esettel kapcsolatban szombat este azt írta,

Vivien és Milán halála után egy helyi képviselő rögvest akcióba lendült, ugyanis kiderült: a veszélyes kanyarra több helyi is panaszkodott.

– A szóban forgó út veszélyes, mivel keskeny, kanyargós. Útlevágásként használják, és általánosságban elmondható, hogy az emberek errefelé túl nagy sebességgel vezetnek. A kérdéses kanyar különösen rossz, és fogalmam sem volt arról, hogy a tó ilyen mély. Most minden olyan illetékessel tárgyalok, akinek ez a terület és a közeli autópályák a hatáskörébe tartoznak, hogy megnézzük, hogyan lehet biztonságosabbá tenni – mondta a Peterborough Today című lapnak Gavin Elsey tanácsos.

Gyűjtés indult a temetésre

Egy ismerős a tragédia után gyűjtést szervezett, hogy Vivien édesanyja, Tünde méltóképpen temethesse el lányát és unokáját.

A kitűzött összeg ötezer font, azaz valamivel több mint kétmillió forint volt. A Bors cikke szerint ezt alig két nap alatt el is érték.

– Nem volt olyan, aki Vivient vagy a mindig mosolygós Milánt ne szerette volna. Mindannyian összetörtünk, amikor megtudtuk, mi történt. Magától értetődő volt, hogy aki csak ismerte őket, adott az összegbe valamennyit. Remélem, még ezután is folytatódik, mert ha a neki mindent jelentő lányát és unokáját nem is adhatjuk vissza, anyagilag segíthetjük Tündét – szögezte le az ismerős, hozzátéve: szeretnék, hogy a gyásztól összeroppant anyának és nagymamának legalább az anyagiakkal ne kelljen most törődnie.