Alig ért be Debrecenbe, szirénázó rendőrautó állította meg. Az egyenruhások ellenőrizték a kocsi adatait, valamint igazoltatták a fiatal sofőrt is. Hamar egyértelművé vált, hogy a Győrből ellopott járművet találták meg. Később az is kiderült, hogy másik két autót is feltört és megpróbált velük elindulni, azonban nem tudta beindítani azokat.