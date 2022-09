Aggódó riasztás futott be a megyei katasztrófavédelem diszpécserszolgálatához szombaton kora délután, miszerint egy Bethlen utcai társasház tetején tartózkodik egy fiatalember – tudtuk meg a szervezet sajtóreferensétől. A tűzoltók és egy mentő is a helyszínre sietett az öngyilkosságot megelőzni. Ilyen dolguk azonban nem akadt, a férfivel már a járdán tudtak beszélni, mert mint kiderült, az élet befejezése helyett sokkal inkább annak ünneplése miatt ment a tetőig, ahol egyszerűen csak zenét hallgatott. Amint észlelte a mentőszervek autóinak szirénázását, nyomban le is jött onnan.

HBN