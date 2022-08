Az idei, immár huszonhetedik megyei polgárőr nap ebből adódóan rendhagyó volt. Fennállásának 30. évfordulóját Komádiban ünnepelte a szövetség, egész napos programokkal - írja a hbmo.hu. A megnyitón Bulcsu László, a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat alelnöke is köszöntötte a megjelenteket. Beszédében hangsúlyozta, hogy a polgárőrök szövetsége egy olyan szervezet, amely lokális, megyei és országos szinten is úgy tud együttműködni az állammal, hogy annak hatékony eredményei vannak; ezt nevezzük biztonságnak. Hozzátette, az ország legbiztonságosabb megyéje a miénk, ehhez pedig a polgárőrök is jócskán hozzájárultak. Elmondta, hogy a megyei önkormányzat is igyekszik támogatni és erősíteni azokat a civil szervezeteket, melyek hozzájárulnak a minőségi társadalmi élethez, majd az önzetlen munka elismeréseképpen egy oklevelet is átnyújtott Boros Viktornak, a szövetség elnökének.

Az eseményen kitüntetéseket is átadtak, majd a Tiszagyulaháza Polgárőr Egyesület átnyújtotta a vándorzászlót a Komádi Polgárőr Egyesületnek. A lobogót egy évig őrzi a rendezvényt szervező település.