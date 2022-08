Vasárnap is jellemzően a viharkárok felszámolása miatt riasztották a tűzoltókat Hajdú-Biharban, tudatta ügyeleti összefoglalójában a megyei katasztrófavédelem.

Kerítésre szakadt egy nagy faág Debrecenben, a Virág utcában. A város tűzoltói láncfűrésszel távolították el az ágat. Parkoló autóra borult egy faág Debrecenben, a Mikes Kelemen utcában, a tűzoltók ott is láncfűrésszel avatkoztak be. Hajdúnánáson a forgalmat akadályozta egy nagy fa, amely az úttestre dőlt, a helyszínen a hajdúnánási hivatásos tűzoltók intézkedtek. Úttestre dőlt egy fa Hajdúböszörményben, a Koppány utcában is. Ide a helyi hivatásos tűzoltók vonultak, majd motoros láncfűrésszel oldották meg a helyzetet.

Egy huszonkét méteres fa egyik ága hasadt le Debrecenben, a Ruyter utcában, oda riasztották a város tűzoltóit, de ezt követően vonultak a debreceni hivatásos tűzoltók még a Kartács utcába, a Babits Mihály utcába, a Bihari utcába, az Őz utcába és a Pacikert utca végébe is. Minden helyszínen lehasadt faágakat kellett levágniuk.

Berekfürdőn, a Berek téren is műszaki mentés miatt riasztották a tűzoltókat. A püspökladányi hivatásos tűzoltók motoros láncfűrész segítségével távolították el a lehasadt ágakat. Hajdúböszörményben, a Győrössy kertben két autóra borult faág, emiatt vonultak a város hivatásos tűzoltói, akik szintén motoros láncfűrésszel dolgoztak a kár felszámolásán. Vasárnap este még Sáránd külterületére riasztották a debreceni hivatásos tűzoltókat. Egy fűzfa lógott be a vasúti pályára, egy mozdony szélvédőjét be is törte.