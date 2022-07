Szinte minden szerszáma porig égett a garázsban berendezett műhelyben. A munkaeszközök mellett kondigépeket, egy hűtőt, téli ruhákat és számos értéktárgyat elemésztett a tűz. A garázsban nyolc motorkerékpárt és egy quadot is tároltak, valamint egy önjáró benzines fűnyírót. Valamennyiben volt üzemanyag, az egyik motor tankjában tizennyolc liter benzin is lehetett, ami tovább növelte a lángok erejét. Csak a járművek megfeketedett vázai árulkodnak a gondosan összegyűjtött értékekről. A házaspár portálunknak elmondta, a négy fiúgyermek az apukát követve nagy motorrajongó volt. Mindenkinek volt egy kisebb-nagyobb járműve, ám a fiúk már a kerékpárokat sem tudják használni többé.

Forrás: Molnár Péter

A legkisebb gyermek hatéves, alig egy héttel a születésnapja előtt történt a tragédia. Nem várható el ebben a korban, hogy felmérje a kárt, így legjobban az épp egy évvel ezelőtt ajándékba kapott biciklijéért aggódott.

– Miután megtudta, hogy az otthonunk lakhatatlan lett, annyit kérdezett: „Ugye a biciklim csak koszos lett”? – mondta Gyurkóné Zilahi Krisztina, a gyermekek édesanyja, miközben végigkísért minket a helyszínen, miközben talpunk alatt darabokra hullott emlékek ropogtak: üvegszilánkok és egykori karácsonyfadíszek.

A ház tetejét tartó gerenda 70 százalékban teljesen leégett, azonban a főépület szerkezetileg ép maradt. Ez annak a tűzálló ajtónak köszönhető, ami megakadályozta, hogy a lángok átterjedjenek a lakásra. A korom azonban így is teljesen átjárta a nappalit és a szobákat, valamint a bokáig érő víztől teljesen megduzzadt a parketta. A tűz hiába nem tört be a lakásba, a víz minden elektromos hálózatra kötött eszközt tönkretett. Használhatatlanná vált többek közt négy televízió, egy klímaberendezés, laptopok, hangfalak, háztartási gépek. A hő miatt a teljes villamoshálózat is megrongálódott, a vezetékek teljes egészében cserére szorulnak. A víz ezen túl a gipszkartonokat és a bútorzatot is megkárosította.

Gyurkó László elmondta, a szakértő szerint 42 és fél millió forint a teljes kár. Helyreállítással, takarítással együtt. A katasztrófa okozta veszteség mellett a házaspár eddig kétszázezer forintot költött lomelszállításra. Ezt az összeget arra fizették ki, hogy otthonukból a saját kezükkel összegyűjtött, tönkrement értékeket, használati tárgyakat a szeméttelepre vitessék.

Volt, ami épségben megmaradt. Szívszorító volt látni, hogy a kisebbik fiú fekhelye, egy tűzoltóautót mintázó ágy büszkén tartotta magát. A két középső gyermek versenytáncos a Waltzer Táncstúdiónál, a fellépőruháik is odavesztek a tűzvészben.

Forrás: Molnár Péter

A fiúk még nem látták otthonukat a jelenlegi állapotában. Az egyik fiú nehezen kontrollálható epilepsziával küzd, őt szülei nem szeretnék kitenni a látványnak. Legalábbis addig, amíg a cserepeket, törmelékeket össze nem szedik. Az édesanya szerint a gyermek szobája üresen sem szép látvány, de még mindig könnyebb lehet feldolgozni, mint személyes tárgyaikat darabokban látni a földön.

A hattagú család egy barátjuk lakásában talált menedéket, amíg újra lakhatóvá nem válik az ingatlan. A felajánlott ház a gyermekek nagymamájához közel található, aki addig tud rájuk vigyázni, amíg a házaspár a ház körüli teendőket látja el. Napok óta azon fáradoznak, hogy egyrészt kimenekítsék a megmaradt értékeket a tolvajok elől, és eltakarítsák a romokat.

– Mivel a ház zárt kerti ingatlan, így az építési engedélyen mezőgazdasági ingatlanként szerepel. Ezért biztosítást sem tudtak kötni a lakásra. Pontosabban csak sokkal rosszabb feltételekkel lehetett volna szerződést kötni. Mivel nem számít lakóépületnek, csupán mezőgazdasági szerszámokban és munkagépekben keletkezett kár után fizetett volna a biztosító – tudatta Gyurkó László.

A szülőkkel felvette a kapcsolatot a Református Szeretetszolgálat, a Debreceni Karitatív Testület és a Tündérkör Alapítvány is. Ők tartós élelmiszerrel, tisztítószerekkel segítették a bajba jutott családot.

Leginkább építőanyagra vagy anyagi segítségre lenne szükségük, hogy újra tudjanak építkezni.

Hajnal László