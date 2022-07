Volt olyan év, amikor sem betörés, sem lopás nem volt Bakonszegen. Példaértékű, ám mégsem annyira meglepő adat, hiszen az alig 1200 lelkes településen ma is több mint hetven polgárőr segíti a rendőrség és az önkormányzat munkáját a közbiztonság érdekében. A mintegy harminc éve tartó együttműködést elismerve, idén Polgárőr Község díjat adományozott az Országos Polgárőr Szövetség a településnek és az egyesületnek.

– Bakonszegen az elsők között alakult meg a helyi polgárőr-egyesület az országos szerveződések idején, az 1990-es évek első felében, s azóta folyamatosan működik, több mint hetven tagot számlál – idézte fel megkeresésünkre Gara Péter polgármester.

Veszély esetén azonnal mozgósíthatók

A településvezető elmondta, hogy a községben kiemelkedően jó a közbiztonság, amely egyrészt köszönhető a polgárőrség munkájának, másrészt a Szomszédok Egymásért Mozgalomnak, amelynek lényege, hogy a lakosok egymásra is odafigyelve, egymást értesítve jelzik, ha például idegen jármű közlekedik a faluban. Igen sokrétű a helyi polgárőrök tevékenysége: minden éjszaka járőröz­nek, biztosítják a faluban a rendezvényeket, és segítenek azok előkészületeiben is. Mindezek mellett részt vesznek különböző társadalmi megmozdulásokban, lakossági szemétszedésben és a közterületek parkosításában is. Iskolákban, óvodákban a rendőrséggel közösen tartanak közlekedésbiztonsági előadásokat. Más települések eseményein, rendezvényein segítik az ottani szervezők munkáját, illetve útbaigazítást tudnak adni a Bakonszegről érkezőknek is. – Bakonszeg határain kívül is helytállnak. A szomszédban dúló háború kitörése után a magyar–ukrán határon segédkeztek, illetve folyamatosan látnak el járőrszolgálatot a déli határon, ahol jelenleg is nagy a nyomás – emelte ki Gara Péter, aki polgárőrként maga is részt vett a határvédelmi feladatokban.

– Az egyesület eszközállománya jónak mondható. Van egy személygépjárművük, melyet egy idén nyert pályázati támogatásnak köszönhetően újra cserélhetnek, továbbá rendelkeznek megfelelő ruházattal, eszközökkel, lámpákkal és kerékpárokkal is – sorolta.

Pénzbeli támogatás is járt a díjjal

A Hajdú-Bihar Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság berkein belül működik többek között a Herpály–Sárrét Önkéntes Mentőcsoport is, amely polgárvédelmi feladatokat lát el. Ennek a bakonszegi polgárőrök is tagjai, továbbá a községben tárolják a csoport aggregátorral és szivattyúval felszerelt terepjáróját, amelynek fenntartását az egyesület vállalta. Két helyi polgárőr is rendelkezik megfelelő képzettséggel ahhoz, hogy szükség esetén bevesse a járművet.

Gara Péter hangsúlyozta, bár az országos szövetség díját idén kapták meg, azonban az az eddigi csaknem harminc év munkájának elismerését jelenti. A fentieken túl az önkormányzat, helyi vállalkozók és a lakosság is támogatja az egyesület működését.– Ez a mostani díj számunkra egyrészt erkölcsi jelentőséggel bír, mint visszajelzése annak, hogy jól végezzük a munkánkat. Másrészt 100 ezer forint működési támogatást is jelent az egyesület számára – hangsúlyozta a polgármester. – A helyi egyesület elindításában és összefogásában elévülhetetlen érdemei vannak Marczin Sándornak, egykori polgármesterünknek, aki a mai napig is aktívan részt vesz mind a megyei szövetség, mind pedig a helyi szervezet munkájában – tette hozzá.

Bekecs Sándor