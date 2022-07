Szabadtéri tűz volt kedden is Hajdú-Bihar megyében. Először Hajdúhadházra, a Nefelejcs utcába riasztották a tűzoltókat - közölte a katasztrófavédelem. Öt hektáros területen peremégéssel lángolt az erdő aljnövényzete. A tűzet a hajdúböszörményi hivatásos tűzoltók oltották el, de szükség volt plusz vízszállítókra, melyek Debrecenből és Hajdúnánásról érkeztek. Tíz hektáron füstölt szintén aljnövényzet Nyírmihálydiban, a Szőlő utcában. A nyíradonyi és a debreceni hivatásos valamint a szakolyi önkormányzati egységek vízsugarakkal szüntették meg a füstölést. Pocsaj külterületén cserjés égett háromszáz négyzetméteren. A létavértesi önkormányzati tűzoltók vonultak, akik egy vízsugárral és kéziszerszámokkal oltották el a tüzet. Nádas égett Hajdúszováton, az Ady Endre utcában. Az egy hektáros területet a debreceni és a hajdúszoboszlói hivatásos tűzoltók oltották el, de plusz vízszállító is érkezett a területre Berettyóújfaluból. Hajdúböszörmény és Hajdúhadház között foltokban az erdő aljnövényzete égett, a tüzet a debreceni hivatásos tűzoltók fékezték meg. Fülöpön, a Tótfalu utcában egy hektáron égett az avar négy körbála és fóliasátor is. A nyírbátori és a nyíradonyi hivatásos tűzoltók négy vízsugárral oltották el a lángokat.

Közúti balesethez is vonultak kedd a debreceni hivatásos tűzoltók. Hajdúsámsonban, a Petőfi utcában egy személyautó és egy robogó ütközött össze. Az egység a motor áramtalanítását végezték el.

A Hajdú-Bihar Megyei Rendőr-főkapitányság illetékességi területén az elmúlt 24 órában három személyi sérüléssel járó közúti közlekedési baleset helyszínén intézkedtek a rendőrök, amelyek közül egy súlyos, kettő pedig könnyű sérüléssel végződött - írja a police.hu.

A szolgálatot ellátó állomány négy személyt fogott el, közülük három főt bűncselekmény elkövetésén értek tetten, egy személyt pedig a vele szemben érvényben lévő körözés alapján.

A rendőrök tíz személyt állítottak elő, ebből öt főt bűncselekmény elkövetésének gyanúja miatt. Biztonsági intézkedés nyolc esetben történt.