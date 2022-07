Kétmillió forint támogatást igényelhetnek azok a hajdúhadházi lakosok, akik új ház vagy lakás építésébe, vásárlásába fognak a településen. Többek között ezen támogatási formáról is döntött legutóbbi ülésén a város képviselő-testülete.

– A régóta jól működő és népszerű fiatalok otthonteremtése támogatása mellé vezettünk be egy új formát, amelynek lényege, hogy 2 millió forint vissza nem térítendő támogatást igényelhet az, aki új ingatlan építésébe, vásárlásába kezd – ismertette megkeresésünkre Csáfordi Dénes polgármester. Az elmúlt években rengeteg ház megújult vagy cserélt gazdát Hajdúhadházon, mely tendencia megtörését szeretnék megakadályozni.

Az utóbbi időszakban nagy mértékben felmentek az építőanyagárak, így ezzel is segítenénk mindazokat, akik nálunk alakítanák ki új otthonukat

– hangsúlyozta a városvezető.

A képviselők döntöttek a 4-es számú főút és a vasútállomás közötti útszakasz felújításával kapcsolatos beruházás módosításáról is. Csáfordi Dénestől megtudtuk, a Rákóczi utca több szakaszán, illetve a vasútállomás környékén épül meg több, korábban tervezett járdaszakasz és parkoló is. – A módosítások indoka a közlekedés komfortosabbá tétele, mivel ezek nélkül egyebek mellett csapadékvíz-elvezetési problémák is keletkeztek volna az érintett szakaszokon – ismertette. A munkálatok kicsivel több mint 20 millió forinttal növelik meg a teljes beruházás költségeit.

Mindezek mellett a képviselő-testület elfogadta a Hadép Kft. új intézkedési tervét, amely rövid- középhosszútávon biztosítja a cég működését, valamint döntöttek a Hadházi Ezerjó Szociális Szövetkezet megszüntetéséről is.

BS