Tavaly a téglási Alkotmány utcán, valamint a Dózsa György utca több szakaszán is sebességkorlátozást vezetett be a város önkormányzata. Az eltelt egy év tapasztalatai azonban azt mutatják, hogy a közlekedők egy része továbbra sem tartja be ezeket a szabályokat – tájékoztatott a település közösségi oldalán Szilágyi József László jegyző.

Tavaly október óta az Alkotmány utca teljes szakaszán – a belterületen eltérő jelzés hiányában általánosan érvényes – 50 kilométer per órás sebességhatár betartását írja elő a helyhatóság rendelkezése. Az országos közút kezelője pedig tavaly augusztusban 30 kilométer per órás sebességkorlátozó táblát helyezett el a Dózsa György utca Stadion és Kossuth Lajos utcák közötti, valamint a Pozsár Gyula utca Kossuth Lajos és Malom utcák közötti szakaszán.

A lakossági jelzések szerint a Böszörményi utcán többen közlekednek a megengedett sebesség felett, ami figyelemmel arra, hogy a Böszörményi utcára több mint 10 utcából történik kikanyarodás, fokozott balesetveszélyt jelent.

Mindezekre figyelemmel számítani kell arra, hogy a fenti útszakaszokon a Hajdúhadházi Rendőrkapitányság rendszeresen mérni fogja a járművek sebességét.