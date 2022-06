Ahogy arról korábban már beszámoltunk, a pénteki viharos szél megyénkben, azon belül Debrecenben is bőven adott munkát a tűzoltóknak. Mint az a Tények szombati riportjából kiderül, egy társasház bejáratánál is be kellett avatkozniuk, ahol a szél egy fát csavart az ajtóhoz vezető lépcső korlátjára úgy, hogy az ott lakók csak a fejüket lehajtva, a törzs alatt átbújva tudtak közlekedni.

A házban élő egyik nő elmondta, először a szél hangját hallotta, amit egy reccsenés követett.