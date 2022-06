Egy utánfutóra szerelt lángossütő égett szombaton a nyíradonyi Hunyadi utcában. A sütő teljes terjedelmében lángolt. A nyíradonyi hivatásos és a szakolyi önkormányzati tűzoltók vonultak, akik egy vízsugárral oltották a tüzet – közölte a katasztrófavédelem.

Egy fűzfa az úttestre borult és teljesen elzárta az utat Nyíradony és Nyírlugos között tegnap. A nyíradonyi hivatásos tűzoltók motoros láncfűrésszel avatkoztak be. Egy fa egyik ága letört és a gyalogos forgalmat veszélyeztette Debrecenben, a Balogh Mihály utcában. A debreceni hivatásos tűzoltók eltávolították az ágat. Egy diófa egyik ága hasadt le Hosszúpályiban, a Kossuth Lajos utcában. A létavértesi önkormányzati tűzoltók dugólétrán keresztül kötéllel és motoros láncfűrésszel levágták az ágat. Debrecenben, az Egyetem sugárúton egy nagyméretű fa több ága hasadt le, melyet a debreceni hivatásos tűzoltók távolítottak el gépezetes tolólétrán át. Hajdúsámsonban, a Zsindely utcába is riasztották a tűzoltókat, ott is faág okozott gondot, mert az villanyvezetékre szakadt, de a tűzoltók levágták az ágat.

Szombaton szabadtéri tűz volt Konyáron, a Vágóhíd utcában, Sárrétudvariban, a Táncsics utcában és Nádudvaron, a Hajdú utcában. A hivatásos tűzoltók mellett az önkormányzati és az önkéntes tűzoltók is beavatkoztak.

Hajdúszoboszlón, az Újvárosi utcában egy autó és egy traktor ütközött össze, emiatt riasztották a hajdúszoboszlói hivatásos tűzoltókat. Az egység elvégezte az áramtalanítást. A mentőszolgálat négy embert szállított kórházba.

Kilenc embert állítottak elő

A Hajdú-Bihar Megyei Rendőr-főkapitányság illetékességi területén az elmúlt 24 órában egy személyi sérüléssel járó közúti közlekedési baleset helyszínén intézkedtek a rendőrök, ami könnyű sérüléssel végződött – írja a police.hu.

A szolgálatot ellátó állomány négy személyt fogott el, közülük egy főt az ellene érvényben lévő körözés alapján, három embert pedig bűncselekmény elkövetésén értek tetten.

A rendőrök kilenc személyt állítottak elő, ebből hat főt bűncselekmény elkövetésének gyanúja miatt. Biztonsági intézkedés nyolc esetben történt.