Másfél méter magasan állt a víz Debrecenben, egy Vásáry István utcai társasház alagsorában vasárnap reggel. A megyeszékhely hivatásos tűzoltói kiszivattyúzták a vizet. A hiba kijavításáig a szakemberek ideiglenesen elzárták a szolgáltatást a társasháznál.

Több faág is gondot okozott vasárnap a megyeszékhelyen. A Hajó utcában parkoló autóra zuhant két faág, amelyeket a debreceni hivatásos tűzoltók távolítottak el láncfűrész segítségével. A Homok utcában egy másik faág a gyalogos forgalmat veszélyeztette, ott gépezetes tolólétrára volt szüksége a tűzoltóknak a levágáshoz. A Jerikó utcában is a járókelőket veszélyeztetett egy faág, azt is levágták motoros láncfűrésszel. A Rózsástelep utcában lakóházra borult egy tizenöt méteres fa egyik nagy ága, amelyet kihúzós létrán át levágtak. Később a Károli Gáspár utcában vonultak a debreceni hivatásos tűzoltók, mert egy faág a kerékpárútra hasadt, azt is el kellett távolítani.

Biharnagybajom közelében is úttestre dőlt egy méretes ág, amely veszélyeztette a közúti forgalmat, ezért a biharnagybajomi önkéntes tűzoltók láncfűrésszel avatkoztak be a helyszínen.

Egy hektáros területen égett a bozótos és a gaz Hajdúhadházon, a Viola utcában. A debreceni hivatásos tűzoltók egy vízsugárral oltották el a tüzet. Később az Árpád utcában is tűz volt, oda a hajdúböszörményi hivatásos tűzoltók mentek, akik szintén vízsugárral avatkoztak be. Tiszacsegén, a Muskátli utcában háromszáz négyzetméteren égett a gaz. Ide az egyeki önkormányzati tűzoltók vonultak, akik egy vízsugárral és kéziszerszámokkal oltották el a tüzet – tájékoztatta a Haont a Hajdú-Bihar Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság megyei szóvivője.