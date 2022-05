Egy hatméteres fa az úttestre dőlt Létavértesen, a Szél utca végében szerdán. A létavértesi önkormányzati tűzoltók motoros láncfűrésszel avatkoztak be - olvasható a katasztrófavédelem összefoglalójában.

Balmazújváros és Tiszacsege között ezer négyzetméteren égett a nádas és a gaz. A balmazújvárosi önkormányzati tűzoltók egy vízsugárral oltották el a lángokat. Földes és Hajdúszovát között is a nádas égett három hektáron, a püspökladányi hivatásos tűzoltókra volt szükség. Az egységek kéziszerszámokkal és egy vízsugárral oltották a lángokat, amelyek a szélben gyorsan terjedtek. Száraz avarban és fiatal akácosban is tűz volt tegnap Bagaméren, az Irinyi utca végében. A létavértesi önkormányzati és a debreceni hivatásos tűzoltókat riasztották, akik vízsugarakkal és kéziszerszámokkal oltották a tüzet. Egy hektáron égett a gaz Bihartorda és Sáp között, oda a berettyóújfalui hivatásos tűzoltók vonultak. Az egység itt is kéziszerszámokkal és vízsugárral oltotta el a lángokat. Később Sáp külterületén a nádasban keletkezett tűz, melyet a püspökladányi tűzoltók fékeztek meg.

Este Nádudvarra, a Szabadság utcába riasztották a püspökladányi hivatásos tűzoltókat. Egy családi ház nádszövetes sárpadlás födéme égett harminc négyzetméteren. A tűzoltók a födémet megbontották, eloltották a tüzet, ezzel egy időben egy gázpalackot is kivittek az épületből. A ház lakói nem sérültek meg, ideiglenesen rokonokhoz költöztek.

Nyugodt volt a nap a rendőröknél

A Hajdú-Bihar Megyei Rendőr-főkapitányság illetékességi területén az elmúlt 24 órában nem jutott a rendőrség tudomására személyi sérüléssel járó közúti közlekedési baleset - írja a police.hu.

A szolgálatot ellátó állomány egy személyt fogott el a vele szemben érvényben lévő körözés alapján.

A rendőrök nyolc személyt állítottak elő, ebből hat főt bűncselekmény elkövetésének gyanúja miatt. Biztonsági intézkedés öt esetben történt.