Két férfi ellen nyomoz a rendőrség kábítószerrel visszaélés gyanúja miatt – tájékoztatott a Hajdú-Bihar Megyei Rendőr-főkapitányság pénteken.

Közleményükből kiderül: a rendőrök még tavaly októberben megállítottak egy 31 éves polgári férfit Miskolcon. Kiderült, hogy eltiltás hatálya alatt vezetett, ráadásul kábítószert és pszichoaktív anyagot is találtak nála. Ezeket az elmondása szerint Polgáron szerezte be. A nyomozók később kiderítették, hogy a gyanúsított egy 57 éves férfitől szerezte be a szereket. Őt a rendőrök május 4-én – összehangolt akció keretében – elfogták. A büntetőeljárás során a nyomozók nagy mennyiségű kábítószert, ezernél is több tablettát, készpénzt, digitális mérlegeket, több száz önzáró tasakot és mobiltelefonokat foglaltak le. Az eddigi adatok szerint a tabletták egy része Magyarországon tiltott.

Forrás: Police.hu

Az ügyben gyógyszerhamisítás bűntette miatt is eljárás indult. A két férfi előzetes letartóztatásban van.