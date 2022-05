Kétszáz-kétszázötven négyzetméteren égett egy körülbelül háromszáz köbméteres hulladékkupac Nyíregyháza határában, a 403-as főút mentén – adta hírül kedden a szon.hu. Mint írták, a hőterhelés miatt a szomszédos hulladékkupac is meggyulladt. A lángokat a nyíregyházi hivatásos tűzoltók a katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányításával kezdték el oltani. A helyszínre riasztották a nyírbátori és a hajdúnánási hivatásos, valamint az ibrányi önkormányzati tűzoltókat, továbbá a katasztrófavédelem mobil laborját is – olvasható a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság közleményében.

Dudás Szilvia, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság ügyeletes szóvivője arról tájékoztatta a Szabolcs Online szerkesztőségét, hogy nyolc járművel közel harminc tűzoltó igyekezett megfékezni a lángokat. A háromszáz köbméternyi égő hulladékot munkagépekkel szedték szét és több oldalról oltották három víz- és egy habsugárral. Személyi sérülés nem történt.

A katasztrófavédelem később arról tájékoztatott, hogy a lángok továbbterjedtek a környező száraz fűre, amely körülbelül kétszáz négyzetméteren égett. A tűz emellett érintett több villanykapcsoló szekrényt is. A lángokat négy vízsugárral a nyíregyházi, a nyírbátori, a hajdúnánási hivatásos, továbbá az ibrányi önkormányzati tűzoltók a katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányításával határolták körül. A helyszínre riasztották a katasztrófavédelem mobil laborját is, amely a közeli településen, Napkoron nem mért egészségre veszélyes gázkoncentrációt a levegőben. A labor Nagykállóban is ellenőrizte a levegő minőségét – tudatta a katasztrófavédelem.