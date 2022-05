A Hajdú-Bihar Megyei Rendőr-főkapitányság bűnügyi egységei a Nemzeti Adó- és Vámhivatal, valamint a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda munkatársaival közösen hajtottak végre egy összehangolt akciót a megye több településén is. Céljuk egy kábítószer-kereskedő hálózat felszámolása volt - írja a rendőrség honlapja, amely továbbá korhatáros felvételeket is közölt az intézkedésekről.

Összesen kilenc helyszínen tartottak razziát 2022. május 17-én a Terrorelhárítási Központ három műveleti egységével, a Békés, a Jász-Nagykun-Szolnok és a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közterületi és Támogató Alosztály munkatársaival, valamint a Hajdúhadházi és a Püspökladányi Rendőrkapitányság rendőreivel.

A nyomozás adatai szerint a téglási 33 éves V. Balázs, valamint a hajdúhadházi 29 éves V. Ferenc rendszeresen árultak kábítószert három debreceni, egy nyírábrányi, valamint egy hajdúhadházi ismerősüknek, akik megyeszerte kereskedtek a tiltott szerekkel. Főképp amfetamin származékokat, marihuánát értékesítettek a piacon, alkalomadtán viszont új pszichoaktív anyaggal is üzleteltek.

A hajdú-bihari nyomozók gyanúsítottként hallgatták ki mind a hét férfit, majd bűnügyi őrizetbe vették őket, és előterjesztést tettek letartóztatásuk indítványozására, amit a Debreceni Járásbíróság elrendelt. Otthonaikban kábítószergyanús anyagokat, fehér port, növényi származékokat, valamint az értékesítésükhöz szükséges eszközöket foglaltak le.

Forrás: police.hu

A gyanúsítottakkal szemben bűnszövetségben elkövetett kábítószer-kereskedelem bűntett elkövetésének megalapozott gyanúja miatt indult bűntetőeljárás. A rendőrök a minden részletre kiterjedő nyomozás során hét fogyasztót is elszámoltattak, nekik kábítószer birtoklása vétség miatt kell felelniük.

A dílereknél tartott házkutatásoknál jelen voltak a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda Vagyon-visszaszerzési Hivatal (KR NNI VVH) nyomozói, valamint a KR NNI Bűnügyi Technikai Főosztály helyszínelői is. Feladatuk az volt, hogy a gyanúsítottak bűnös úton megszerzett vagyonát felkutassák és lefoglalják. Ehhez még egy speciális nyomkutató és vizsgáló eszközt is bevetettek.

Alapos munkájuknak köszönhetően összesen közel 6 millió forintot taksál az az összeg, ami a lefoglalt tárgyak értéke.

A listán szerepel egy milliós értékű lap tv, egy 800 000 forintot érő motor, egy félmilliós karóra, de még egy olyan férfi arany karkötő is, amiért az ékszerészek 400 000 forintot is adnának. Emellett készpénz is akadt bőven a drogkereskedők lakásain: ez több mint 3 millió forintot tett ki.

Amennyiben a vagyonvisszaszerzési eljárás során a lefoglalt tárgyak és a pénz elkobzásra kerül, az a továbbiakban az állam tulajdona lesz.