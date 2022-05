A Hajdúszoboszlói Járásbíróság 2022. május 26-án, előkészítő ülésen hirdetett ítéletet annak a vádlottnak az ügyében, aki több bűncselekményt is elkövetett Nádudvaron – adta hírül a Debreceni Törvényszék.

Az előkészítő ülés során az ügyész ismertette a vádiratot, valamint mértékes indítványt tett a büntetés tartalmára vonatkozóan, ha a vádlott beismerő nyilatkozatot tesz és lemond a tárgyaláshoz való jogáról. A letartóztatásban lévő 20 éves fiatal férfi, akit a távmeghallgató rendszer segítségével a büntetés-végrehajtási intézetből kapcsoltak a tárgyalóterembe, a vádirattal egyezően elismerte a bűncselekmény elkövetését, tárgyaláshoz való jogáról lemondott, amit a bíróság végzésével elfogadott.

Az elsőfokú bíróság a vádlottat bűnösnek mondta ki rablás bűntettében és két rendbeli lopás vétségében, ezért őt 4 év börtönbüntetésre ítélte és 4 évre eltiltotta a közügyek gyakorlásától. A vádlott vonatkozásában a bíróság egy korábban jogerőssé vált ítéletben kiszabott 6 hónap fogházbüntetés utólagos végrehajtását is elrendelte, mivel jelen cselekményt felfüggesztett szabadságvesztés hatálya alatt követte el.

Az ítélet szerint az akkor 19 éves fiatal munkanélküli és hajléktalan életmódot folytatott, megélhetését bűncselekmények elkövetéséből biztosította. Saját szüleitől a 2021. június 24-e és június 28-a közötti időszakban kétszer is lopott. Először a nádudvari házuk udvarára mászott be, ahonnan vasat lopott, pár nappal később a nyitva hagyott ablakon keresztül ment be a házba, majd édesapja pénztárcájából eltulajdonított 20 ezer forint készpénzt. A vádlott által az édesapjának okozott kár kis részben megtérült, mivel a rendőrség a pénz egy részét a fiúnál megtalálta, lefoglalta és a sértettnek visszaadta. Az apa a Hajdúszoboszlói Rendőrkapitányság által lefolytatott nyomozás során lopás miatt kérte fiának büntetőjogi felelősségre vonását – olvasható a Törvényszék honlapján.

A bűncselekménysorozat azonban itt nem állt meg, a vádlott 2021. december 7-ére virradóan egy nádudvari asszony házának udvarára a kerítésen keresztül bemászott, és az ólból ellopott egy kakast és tizennégy tyúkot. A sértettnek okozott kár nem térült meg, a nő kérte kárának megtérítését, polgári jogi igényt terjesztett elő. A férfi aznap délután 16 óra körül megjelent a szülei nádudvari házánál. A vádlott az udvaron megvárta hazatérő édesanyját, akit kérdőre vont amiatt, mert a korábbi lopása miatt feljelentették a rendőrségen. Ezután a fiú pénzt követelt édesanyjától, de ő ezt megtagadta, ekkor a vádlott az édesanyját szidalmazni kezdte, majd letépte a hátáról a táskát, amit kidobott az utcára. A megrémült asszony segítségére sietett a házban tartózkodó ismerőse, a nő pedig felvette az utcára dobott táskáját. A vádlott ekkor megragadta a táskát és el akarta venni a sértettől, amit az eset során jelen lévő férfi megakadályozott. A vádlott ezután megragadta édesanyja kabátját, majd az asszonyt a kerítésnek nyomta és megfenyegette, hogy ha nem ad neki ezer forintot, akkor megöli. A megfélemlített nő kérésére az esetnél jelenlévő ismerőse a pénzt a vádlott elé dobta, aki azt felvette és távozott – írja a közlemény.

Dr. Tóth Katalin bíró az ítélet indokolása során súlyosító körülményként értékelte, hogy a vádlott büntetett előéletű, felfüggesztett szabadságvesztés hatálya alatt követte el a bűncselekményeket, közeli hozzátartozók sérelmére. Ugyanakkor enyhítő körülményként vette figyelembe, hogy a férfi őszinte megbánó magatartást tanúsított, beismerő vallomást tett, és a kár kis részben megtérült.

A Hajdúszoboszlói Járásbíróság ítélete jogerős, azt mind az ügyészség, mind a vádlott és védője tudomásul vették.