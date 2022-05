A Katasztrófavédelmi Oktatási Központ péceli objektumában május 25-én tartották meg a VII. Országos Tűzmegelőzési Vetélkedőt. A csapatversenyt a Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság csapata nyerte, egy évig ők őrzik a vándorserleget, olvasható a katasztrófavédelem honlapján.

A vetélkedőn katasztrófavédelmi igazgatóságonként két-két tűzmegelőzési területen dolgozó szakember vett részt, akik egyéniben és csapatban is összemérték tudásukat.

A nap első felében az egyéni verseny első feladatsorát oldották meg az indulók, a kérdések az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvényre, az Országos Tűzvédelmi Szabályzatra, az égéstermék-elvezetőkkel kapcsolatos jogszabályokra és más szakmai szabályokra vonatkoztak. A csapatok emellett a gyakorlati feladatokat is végeztek, két berendezett helyszínen. Egy kazánházban és egy irodaként szolgáló helyiségben tartottak tűzvédelmi hatósági ellenőrzést, amelyről jegyzőkönyvet is készítettek. Sok egyéb mellett figyelniük kellett a tűzvédelmi jelölésekre, a tűzoltó készülékek megfelelőségére, az épületszerkezeti problémákra. A gyakorlati feladat összetett kihívásokat is tartalmazott.

A versenynap második felében az egyéni felkészültség vizsgázott. A versenyzőknek az Országos Tűzvédelmi Szabályzat, a tűzvédelmi műszaki irányelvek, illetve a szabványokkal kapcsolatban egy applikáció használatával kellett megválaszolniuk a szakmai kérdéseket.

Az eredményhirdetéskor dr. Ördög Tamás tűzoltó ezredes, megelőzési és engedélyezési szolgálatvezető értékelte a vetélkedőt.

A csapatok versenyét a Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság nyerte, megelőzve a fővárosi szakembereket.

A dobogó harmadik fokára - mindössze két ponttal elmaradva a második helyezettől - a hajdú-bihar megyei igazgatóság versenyzői állhattak fel.

Az egyéni versenyben a Pest megyei Borbás Balázs tűzoltó főhadnagy bizonyult a legjobbnak, a második helyet Csongrád-Csanád megyéből Farkas Ádám tűzoltó hadnagy szerezte meg,

harmadik helyezett pedig Kozsilné Juhász Szabina tűzoltó hadnagy, Hajdú-Bihar megye versenyzője lett.