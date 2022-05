A Hajdú-Bihar Megyei Rendőr-főkapitányság Vizsgálati Osztálya eljárást folytatott egy 51 éves berettyóújfalui lakossal szemben. A megalapozott gyanú szerint a férfi, az akkor 11 éves nevelt lányával létesített szexuális kapcsolatot a kiskorú akarata ellenére. A férfival szemben ezért szexuális erőszak bűntettének megalapozott gyanúja miatt indult eljárás - olvasható a rendőrség közleményében.

A nyomozás során megállapítást nyert, hogy a gyanúsított később több alkalommal, anyagi haszon reményében arra vette rá a fiatalt, hogy más férfiakkal is szexuális kapcsolatot létesítsen. Ezért vele szemben a továbbiakban tizennyolcadik életévét be nem töltött személy sérelmére elkövetett emberkereskedelem és kényszermunka bűntette miatt is folytatták az eljárást.

Az eljárásban a rendőrség a szükséges gyermekvédelmi intézkedéseket megtette, a lányt a családból kiemelték.

A jelenleg is letartóztatásban lévő gyanúsítottal szemben a Hajdú-Bihar Megyei Rendőr-főkapitányság Vizsgálati osztálya, a szakértők bevonásával folytatott nyomozás vizsgálati szakaszában a szükséges eljárási cselekményeket elvégezte, és az iratokat megküldte az ügyészségnek.