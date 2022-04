A Hajdú-Bihar Megyei Főügyészség halált okozó testi sértés bűntette és más bűncselekmény miatt emelt vádat az ellen a fiatal férfi ellen, aki éveken keresztül rendszeresen verte élettársát, aki belehalt a 2021. május 16-i bántalmazásba

– olvasható a főügyészség közleményében.

Mint írják, a vádlott és a sértett több éve élettársi kapcsolatban éltek Biharkeresztesen, élettársi kapcsolatukból két közös gyermekük is született. A második gyermek születését követően, 2019 nyarától kezdődően a férfi rászokott a kábítószerre, mindemellett egyre gyakrabban szeszes italt is fogyasztott. Amikor ezekre nem volt pénze, elvonási tünetei miatt feszült és ideges volt, ilyenkor a dühét rendszeresen az élettársán vezette le, akit kezdetben csak szóban, majd egyre gyakrabban tettlegesen is bántalmazott.

Az ügyészségi közlemény szerint a sértett ilyen körülmények között rászokott az alkoholra, emiatt egyre kevesebbet törődött a gyermekeivel és a háztartással, amit a vádlott kifogásolt, és őt emiatt is rendszeresen megverte.

A sértett nem tudott a vádlottal tovább együtt élni, ezért 2021. május elején elköltözött tőle egy helybeli férfi ismerőséhez. 2021. május 16-án reggel a vádlott a békülés szándékával megjelent az élettársa tartózkodási helyén, ahol kibékült a nővel. A nap folyamán az élettárs és az őt befogadó férfi közötti helyzetet félreértve a vádlott rendkívül felindult állapotba került, rátámadt a sértettre, a nyakát szorongatta, a haját tépte, illetve ököllel többször fejen ütötte. Az ütésektől a földre kerülő sértettbe ezt követően többször nekifutásból bele is rúgott. A verést követően azonban a sértett kibékült a vádlottal, és az este folyamán együttesen visszatértek a közös lakóhelyükre, ahol 22 óra körül a vádlott olyan indulatos állapotba került, hogy tört-zúzott a lakásban, majd a sértettet ismételten ököllel testszerte, de különösen a fejét ütötte – részletezi a híradás.

Másnap kora reggel már a sértett eszméletlenül feküdt a házban, majd a vádlott az édesanyja segítéségével értesítette a mentőket. Az orvosi ellátás során a sértettet kétszer újraélesztették a helyszínen, azonban 2021. május 20-án kórházba szállítását követően meghalt.

Az ügyben a Hajdú-Bihar Megyei Rendőr-főkapitányság nyomozott.

A jelenleg letartóztatásban lévő vádlott ellen a Hajdú-Bihar Megyei Főügyészség halált okozó testi sértés bűntette és testi sértéssel elkövetett kapcsolati erőszak bűntette miatt emelt vádat a Debreceni Törvényszéken. A főügyészség a vádiratban a vádlottal szemben börtönbüntetés és közügyektől eltiltás mellékbüntetés kiszabását indítványozta, továbbá a vádiratban mértékes indítványt is tett arra az esetre, ha a vádlott a törvényszék előkészítő ülésén a vádiratban foglaltak szerint beismeri a bűncselekmények elkövetését és lemond a tárgyaláshoz való jogáról.