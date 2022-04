E területekre koncentrálnak

Terítéken volt a közúti közlekedési balesetek aránya is. A rendőr dandártábornok úgy fogalmazott: annak ellenére, hogy az elmúlt 10-12 év második legjobb eredménye született, mégsem lehetnek nyugodtak addig, amíg életek vesznek a megyei utakon. Tragédiákhoz vezet elsősorban a sebesség túllépése és helytelen megválasztása, az elsőbbségi jogok és kanyarodási szabályok figyelmen kívül hagyása. – A baleseteket kiváltó okok évtizedek óta nem változnak, az elsődlegesekre fogunk koncentrálni – figyelmeztetett.

Említést tett a migrációs helyzet alakulásáról is, és elmondta, az illegális határátlépés ma is problémát jelent. A rendőrök több alkalommal fogtak el kamionban megbújt határsértőket, az embercsempészekkel szemben a szükséges eljárásokat elindították. Ugyanakkor beszélt a háború elől menekülő ukrán határátlépőkről is, a pénteki napon reggel 6 óráig mintegy 130 ezer menekült lépett Magyarország területére Hajdú-Bihar megyében. Szóvá tette azt is, hogy az elmúlt időszakban, a koronavírus-járvány idején a belbiztonság kérdésében a magyar rendőrségnek kiemelt szerepe volt, majd azt követően is, hiszen bepótolva a korlátozások miatt elmaradt rendezvényeket, több megyei településen tartottak – esetenként több ezer, vagy több tízezer embert mozgató – eseményt.

A rendőr dandártábornok – aki csütörtökön vehette át Pintér Sándor miniszterelnök-helyettestől Az Év Rendőre Miniszteri Díjat – a beszámolót követően Pajna Zoltántól, a megyei közgyűlés elnökétől a Hajdú-Bihariak összetartozását jelképező Bocskai-kori szablya hű mását kapta meg. A relikviát ezúttal az újra megválasztott országgyűlési képviselők, Kósa Lajos és Pósán László is átvehették. Az ülésen továbbá „Hajdú-Bihar Megye Rendőre” emlékéremmel díjazták Péter Sándor rendőr ezredest, a Biharkeresztesi Határrendészeti Kirendeltség vezetőjét.

BBI