Csütörtökön Hajdúnánásra vonultak a tűzoltók szabadtéri tűz miatt hajnalban - számolt be róla a katasztrófavédelem. Debrecenben, az Almáskert utcában is vonultak, majd Balmazújvároson árokpart égett, később pedig Hosszúpályiban egy hektáros területen égett a nádas. Nádudvaron is nádas égett, a debreceni Szeged utcában pedig növényi hulladék lángolt csütörtök délelőtt. Este riasztották újra az egységeket tűzoltásra. Földes közelében a 42-es számú főúton két fa kidőlt és égett. A püspökladányi hivatásos tűzoltók oltották el a tüzet.

A Hajdú-Bihar Megyei Rendőr-főkapitányság illetékességi területén az elmúlt 24 órában két személyi sérüléssel járó közúti közlekedési baleset helyszínén intézkedtek a rendőrök, melyből egy súlyos, egy pedig könnyű sérüléssel végződött - írja a police.hu.

A szolgálatot ellátó állomány egy személyt fogott el, akit bűncselekmény elkövetésén értek tetten.

A rendőrök 17 személyt állítottak elő, ebből három főt bűncselekmény elkövetésének gyanúja miatt. Biztonsági intézkedés kilenc esetben történt.