A debreceni járőrök 2022. április 3-án 20 óra 30 perc körül igazoltattak egy járművezetőt a Szent Anna utcában - olvasható a police.hu közleményében. Az ellenőrzés során több mulasztást és szabálytalanságot is észleltek. Mint kiderült, a férfi soha nem rendelkezett vezetői engedéllyel és a gépkocsit is egy ismerősétől hozta el, annak tudta, belegyezése nélkül. Az egyenruhásoknak továbbá feltűnt az is, hogy a jármű vezetője meglehetősen lassan, vontatottan beszél. Alkoholszondát alkalmaztak vele szemben, ami pozitív értéket mutatott.

Gyanúsítotti kihallgatásán a helyi férfi részletes beismerő vallomást tett.

A Debreceni Rendőrkapitányság jármű önkényes elvétele bűntett, valamint járművezetés ittas állapotban vétség miatt nyomozást, az engedély nélküli vezetés okán pedig szabálysértési eljárás indított.