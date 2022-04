Dr. Pintér Sándor, Magyarország Belügyminisztere, a katasztrófavédelem hivatásos állományában töltött 10 éves szolgálata és eredményes munkája elismeréséül szolgálati jelet adományozott Szabó János tű. ezredesnek, a Hajdú-Bihar Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság gazdasági igazgatóhelyettesének – közölte a megyei igazgatóság.

A belügyminiszter 20 éves szolgálata és eredményes munkája elismeréseként szolgálati jelet adományozott Antal Ferenc tű. századosnak, a Berettyóújfalui Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság katasztrófavédelmi megbízottjának, Domokos Tamás c. tű. törzszászlósnak, Püspökladányi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság szerparancsnokának, Kántor Barna Krisztián c. tű. törzszászlósnak, a Megyei Műveletirányítási Ügyelet műveletirányító referensének, Nádasdi Attila c. tű. főtörzszászlósnak, a Hajdúszoboszlói Katasztrófavédelmi Őrs különlegesszer-kezelőjének, Nagy László tű. százados úrnak, a Debreceni Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság műszaki biztonsági tisztjének, Papp Tamás c. tű. főtörzsőrmesternek, a Püspökladányi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság beosztott tűzoltójának, Pacsuta Csaba c. tű. Törzszászlósnak, Szabó Imre Gábor c. tű. zászlósnak, Szabó Tamás c. tű. Főtörzsőrmesternek, Tímár János c. tű. törzszászlósnak és Varga László Zoltán c. tű. zászlósnak a Debreceni Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság különlegesszer-kezelőinek.

Forrás: dr. Bányay Judit tű szds.

A Belügyminiszter 10 éves szolgálata és eredményes munkája elismeréséül szolgálati jelet adományozott Pálné Kovács Katalin tű. alezredesnek, a Hajdúnánási Katasztrófavédelmi Kirendeltség polgári védelmi felügyelőjének, Dr. Tóth Gabriella tű. alezredesnek, a Hajdú-Bihar Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság hivatalvezetőjének, Vékásné Szilágyi Emese tű. őrnagynak, a Humán Szolgálat kiemelt főelőadójának.

