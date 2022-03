Koroknai Imre, az alapítvány kuratóriumi elnöke elmondta, maga a rendezvény már hagyományosnak mondható. – Egyfajta szezonnyitó, ahol egyrészről összegyűlnek a motorosok, tapasztalatokat cserélnek, illetve megfelelő szakemberekkel konzultálhatnak. Valamint a járműveik vizsgálatára is lehetőség nyílik, ahogy vezetéstechnikai tréningre is. Az őszi-téli időszak rendszerint a motorosoknál egy hosszú kihagyás, ilyenkor még a legképzettebbeknek is szüksége lehet némi bemelegítésre – mondta az elnök.

Hasznos és hatásos

Bacsó Attila rendőr alezredes, a Hajdú-Bihar Megyei Balesetmegelőzési Bizottság ügyvezető elnöke kiemelte, a résztvevőknek a gyakorlás érdekében motorospályát építenek, illetve KRESZ-tesztlap kitöltésére is lesz lehetőség. – Megpróbáljuk elérni, hogy a megye közútjain minél kevesebb motoros sérüljön. Nekik ugyanis nincs biztonsági övük, légzsákjuk, sokkal sérülékenyebbek egy ütközésnél, mint azok, akik autóval utaznak – hangsúlyozta az elnök, hozzátéve, a védőfelszerelések használatára is felhívják a figyelmet.

Az ingyenes rendezvényt szombaton 9 órától a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Műszaki Vizsgaállomásán tartják meg. Tasnády Zoltán, a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal főosztályvezetője kiemelte, a vizsgaállomás kollégái ingyenesen megvizsgálják a motorok műszaki állapotát, és amennyiben az megfelelő – a vizsgadíj befizetését követően – meg is hosszabbítják az adott motorkerékpár műszakiját.

PSZ