Hajdúdorogon, a Kurucz utcában egy melléképület égett reggel. Az esethez a hajdúnánási hivatásos tűzoltók vonultak, akik egy vízsugárral és kéziszerszámokkal oltották el a tüzet.

Szabadtéri tűzhöz vonultak a tűzoltók szerdán Egyek külterületére, ott a nádas égett egy hektáros területen. Később a csatornaparton avatkoztak be az egyeki önkormányzati tűzoltók, mert ott a gaz lángolt több méter hosszan. Nyírmihálydi és és Nyírgelse között kétszáz méter hosszan egy bozótos terület égett, melyet a szakolyi és a nyíradonyi tűzoltók oltottak el. Balmazújvároson, a Debreceni utcában egy családi ház udvarán volt tűz, nyolcszáz négyzetméter égett le. A balmazújvárosi hivatásos tűzoltók fékezték meg a lángokat, hogy azok ne terjedjenek tovább. A berettyóújfalui hivatásos tűzoltók Szentpéterszegen avatkoztak be tegnap, ott a csatornapart égett, majd vonultak az M4-es autópálya közelébe, ahol két hektáron égett a nádas, peremégéssel. A hivatásos egység munkáját a konyári önkéntesek segítették. Nádudvar és Hajdúszoboszló között szintén csatornaparton volt tűz, a nádas égett egy kilométer hosszan. A tüzet a püspökladányi hivatásos tűzoltók fékezték meg két vízsugárral és kéziszerszámokkal. A létavértesi önkormányzati tűzoltók oltották a lángokat tegnap Hosszúpályiban, a Sport utcában, ott ezer négyzetméteren égett az avar és a gaz.

Egy asztalosüzemben keletkezett tűz tegnap délután Debrecenben, a Kaskötő utcában. A hozzá épített lakkozóüzem is teljes terjedelmében lángolt, a tűz a lakóház tetőszerkezetére is átterjedt. Elsőként a debreceni hivatásos tűzoltók vonultak ki a helyszínre, majd az oltáshoz a hajdúszoboszlói, a nyíradonyi és a berettyóújfalui hivatásos tűzoltókra is szükség volt.

Az egységek a földről és magasból mentőn át is oltották a tüzet, amely nagyon gyorsan terjedt a tetőn. Három habosított vízsugárral határolták körbe a lángokat, valamint a tető bontása után oltották az izzó részeket is. A tűzoltók két palackot is kivittek, melyeket vissza tudtak hűteni, így azok nem robbantak fel. A beavatkozást a Hajdú-Bihar megyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányította, akik később helyszíni szemlét is lefolytattak, annak érdekében, hogy kiderüljön, mi okozta a tüzet. Személyi sérülés nem történt, de a ház két lakója ideiglenesen rokonokhoz költözött.