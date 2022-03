Kigyulladt egy húsz négyzetméteres melléképület, a tűz a főépület tetőszerkezetére is átterjedt Komádiban, a Tavasz utcában, tudatta a katasztrófavédelem hétfő este. A melléképületben egy személyautó és berendezési tárgyak is égtek. A tüzet a berettyóújfalui hivatásos és a komádi önkormányzati tűzoltók két vízsugárral eloltották. Az egységek oltás közben négy gázpalackot is kihoztak az ingatlanokból.