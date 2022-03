Tiszalökön, a Nefelejcs utcában egy lakóház egyik szobájában keletkezett tűz. Égett a födém szerkezet is. A tiszavasvári önkormányzati és a hajdúnánási hivatásos tűzoltók két vízsugárral és kéziszerszámokkal oltották a tüzet, majd a házat átszellőztették a füst miatt. A ház lakóját a mentőszolgálat kórházba szállította.

Hajdúhadházon, a Béke út és a 4-es számú főút kereszteződésében egy autó az útról lesodródott kedden, riasztották a hajdúböszörményi hivatásos tűzoltókat, akik átvizsgálták és áramtalanították a járművet.

Kedden délelőtt egy családi ház konyhájában leégett az étel a hajdúböszörményi Csángó utcában. Ezzel egy időben a kályhából kipattanó szikra, háztartási hulladékot gyújtott meg. A hajdúböszörményi hivatásos tűzoltók kiérkezése előtt egy rendőr a ház lakóját kikísérte, majd átadta őt a mentőszolgálatnak. A tűzoltók a tüzet egy vízsugárral megfékezték. A füst miatt a lakót a mentőszolgálat további vizsgálatokra kórházba szállította.

Egy családi ház kertjében száraz avar égett Pocsajon, a Széchenyi utcában, a létavértesi önkormányzati tűzoltók oltották el a tüzet. Később Esztár külterületére vonultak a létavértesi tűzoltók. Ott öt hektáron égett a nádas és az avar. Az oltáshoz plusz vízre is szükség volt, így Berettyóújfaluból is vonultak a tűzoltók. A debreceni hivatásos tűzoltók szabadtéri tűzhöz a 47-es számú főút mellé lettek riasztva, ott a csatornapart égett, egy hektáros területen. Az egyeki egység Tiszacsegére és Egyekre vonult, nádas tüzet oltottak tegnap. A hajdúnánási hivatásos tűzoltókra a Királydomb tanyán volt szükség, ott másfél hektáron égett a száraz fű. A nyíradonyi hivatásos tűzoltók a szakolyi önkormányzati és a bökönyi önkéntes tűzoltókkal együtt oltottak szabadtéri tüzet. Bökönyben három hektáron égett a legelő és a nádas, Nyírmihálydiban pedig másfél hektáron lángolt a gaz. A püspökladányi hivatásos tűzoltókat is riasztották tegnap több helyre, Nádudvar és Elep között öt hektáron égett a nádas, Püspökladány és Báránd között pedig ezer négyzetméteren lángolt az avar. Kaba külterületére is ők vonultak, munkájukat a kabai önkéntesek segítették, így ott is megfékeztek egy nádas tüzet. A szabadtéri tűz kedden lakóépületeket és egy állattartó telepet veszélyeztetett Hajdúböszörmény-Bodaszöllőn, a Lorántffy-kertben. Oda a debreceni, a hajdúnánási és a hajdúböszörményi hivatásos tűzoltók együtt vonultak. A három hektáros tüzet több vízsugárral és kéziszerszámokkal határolták körbe, majd oltották el.

Egy családi ház kéményében a korom izzott, emiatt riasztották a debreceni hivatásos tűzoltókat a debreceni Tessedik Sámuel utcába tegnap délután. A tűzoltók kéménykotró segítségével eltávolították az izzó részeket.

Egy nagyméretű akácfa hasadt ketté tegnap Debrecenben, a Benczúr Gyula utcában. A fa a közúti forgalmat veszélyeztette, ezért azt a tűzoltók gépezetes tolólétrán át motoros láncfűrésszel kivágták - tájékoztatott Papp-Kunkli Nóra a Hajdú-Bihar Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságtól.