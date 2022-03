Nem jogerősen 4 év 6 hónap és 5 év 4 hónap börtönbüntetéssel sújtotta a Debreceni Törvényszék azt a két nyírábrányi nőt, akik egy beteg férfit és egy nőt is a házukba csaltak, fogva tartottak, bántalmaztak; anyát és lányát emberrablásban, testi sértésben és okirattal visszaélésben is elmarasztalták. A vádlottak a sértetteket csak pénzért akarták elengedni.

A büntetőügyben február 28-án hirdetett elsőfokú ítéletet a bíróság. Megállapították: a fiatalabb vádlott prostituáltként tartotta fenn magát Debrecenben. 2019 nyarán a lánytestvére által, egy ideiglenes szálláson ismerkedett meg az egyik áldozattal. Az anyjával együtt az egyedülálló, beteg, támogatásra szoruló férfi bizalmába férkőzött, felajánlva neki, hogy költözzön hozzájuk Nyírábrányba. Az idősebbik nő azt is mondta a férfinak, hogy az egyik lánya tőle terhes. A hiszékeny embert ezzel sikerült a házukba csalni, ahol magukhoz vették annak okmányait, bankkártyáját. Majd közölték vele, hogy nem is adják vissza azokat, amíg a nyugdíját fel nem veszik. Amikor amaz nem akarta megadni a bankkártyához tartozó PIN-kódot, az idősebbik nő kétszer pofon ütötte.

A vádlottak szeptemberig a nyári konyhába bezárva tartották áldozatukat, az ajtót is rázárták. Rendszeresen fenyegették, bántalmazták. Az erőszak hatására a férfi egy olyan okiratot is aláírt, amelynek tartalmát nem ismerte. Aztán egy reggel ki tudott mászni az ablakon, és segítséget kért a helyi polgármesteri hivatalban. A rendőri intézkedés során az okiratai és a bankkártya is előkerült.

Forró vizet a comjára

A vádlottaknak az ítélet szerint nem ez volt az első ilyen húzásuk. Még 2019 nyarán egy nőismerősüket szintén Nyírábrányba csalták, s pár nap múlva elkérték a személyes okmányait, a bankkártyáját. A nő bízott a vádlottakban, ezért megadta nekik az utóbbihoz tartozó kódot. Másnap a páros azzal gyanúsította meg, hogy ellopott tőlük 25 ezer forintot. A pénz visszaadásáig nem mehet haza, fenyegették. A fiatalabb nő rá is támadt, verte vascsővel, nadrágszíjjal, seprűnyéllel, de még forró vizet is locsolt a combjára. Ekkor már félmillió forintot követeltek a nőtől, akinek később sikerült elmenekülni.

A Debreceni Törvényszék ítélete nem jogerős; az ügyészség súlyosítás, a vádlottak és védőik elsődlegesen felmentés miatt fellebbeztek. A másodfokú bíróság jogerős ítéletéig a törvényszék elrendelte a vádlottak bűnügyi felügyeletét, ez a végzés jogerőre emelkedett.