Tűz ütött ki egy első emeleti lakás konyhájában, ahol a konyhaszekrény és páraelszívó berendezés is égett, péntekről szombatra virradó éjjel Debrecenben a Csapó utcában. A debreceni hivatásos tűzoltók kiérkezésére lángok már nem voltak, ezért az utómunkálatok elvégzésére avatkoztak be - olvasható a katasztrófavédelem összesítőjében.

Villanyoszlopnak ütközött, majd az árokba hajtott egy személygépkocsi szombaton hajnalban, Pocsajban, a Rákóczi utcában. A balesethez a létavértesi önkormányzati tűzoltók vonultak, akik áramtalanították a járművet. Az autóban egy személy utazott őt a mentőszolgálat kórházba szállította.

Két személygépkocsi ütközött össze Hajdúnánás és Hajdúdorog között szombaton reggel. A hajdúnánási hivatásos tűzoltók vonultak az esethez, és elvégezték a járművek áramtalanítását.

Két személygépkocsi ütközött össze Debrecenben az Ady Endre utca és a Nagyerdei körút kereszteződésében. A debreceni hivatásos tűzoltók áramtalanították a járműveket. A mentőszolgálat három embert kórházba szállított.

Kigyulladt egy szemetes, egy családi ház udvarán tegnap délelőtt Bárándon a Nagy Lajos utcában. A tűz átterjedt a házhoz épített filagóriára is. A püspökladányi hivatásos tűzoltók egy vízsugárral és kéziszerszámokkal eloltották a tüzet, ami nem tudott továbbterjedni.

Szitanyomógép kapott lángra egy nyomdaüzemben szombaton délelőtt Debrecenben, a Kígyóhagyma utcában. A debreceni hivatásos tűzoltók egy vízsugárral és kéziszerszámok segítségével eloltották a tüzet.

Fakivágás közben veszélyesen megdőlt egy fa Debrecenben, a Vajdahunyad utcában szombaton délben. A debreceni hivatásos tűzoltók dugólétra és láncfűrész segítségével avatkoztak be.

Szombaton is több avartűzhöz vonultak a megye tűzoltói. Furta külterületén, száz négyzetméteren égett az avar, itt a berettyóújfalui hivatásos tűzoltók kéziszerszámokkal avatkoztak be. Hosszúpályiban pedig a Nyár utcában égett foltokban az avar. A létavértesi önkormányzati és a debreceni hivatásos tűzoltók oltották el a tüzet. Derecskén a Bacsó Béla utcában égett a nádas mintegy ötszáz négyzetméteren. A berettyóújfalui hivatásos és a konyári önkéntes tűzoltók avatkoztak be a tűz megfékezésére.

Négy hektáron égett a száraz aljnövényzet és fanyesedék Hajdúhadházon a Gárdonyi Géza utca végében tegnap délután. A helyszínre a hajdúböszörményi, a hajdúnánási és a debreceni hivatásos tűzoltók vonultak, akik két vízsugárral, és kéziszerszámokkal eloltották a tüzet. A beavatkozást a megyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányította.

Nyírmihálydi külterületén ezer négyzetméteres területen égett az aljnövényzet, amit a nyíradonyi hivatásos és a szakolyi önkormányzati tűzoltók puttonyfecskendővel és kéziszerszámokkal oltottak el. Püspökladány és Nádudvar között a cserjés égett kétszáz négyzetméteren tegnap este. A püspökladányi hivatásos tűzoltók egy vízsugárral és kéziszerszámokkal eloltották.

Elgázolt egy embert a Debrecenből Budapest felé közlekedő vonat szombaton este a hajdúszoboszlói vasútállomás közelében. A hajdúszoboszlói hivatásos tűzoltók vonultak a helyszínre, akik a szerelvény mintegy kétszáz utasának leszállításában segítettek.