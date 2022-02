Az elmúlt időszakban kétszer is előfordult Debrecenben, hogy fiatalok szándékosan akadályozták a vasúti forgalmat. Az egyik esetről készült felvételt a rend­őrség tette közzé, hogy azonosítsa a mozgó vonat előtt elszaladó fiatalokat. Február elején pedig a Napló egyik olvasója rögzítette mobiltelefonnal, amint egy ember a sínen fekve várja a vonatot, majd a jármű közeledtével elhagyja a vasúti pályát.

Egy bolond százat csinál



Utánajártunk, van-e valamilyen összefüggés a két eset között, áll-e a háttérben valamilyen népszerű internetes kihívás. Egyáltalán, megalapozott-e az, hogy országszerte úgy számoltak be az eseményekről a médiumok, mint „új debreceni őrület”.



Tény, hogy a közösségi oldalakon több olyan videó terjed, amelyben a készítője valamilyen életveszélyes cselekedettel szeretne elismerést szerezni. Ennél aggasztóbb, hogy sokan a könnyű hírnevet remélve utánozzák az értelmetlen tettet, kihívásra buzdítva a fiatalkorúakat is. Az önveszélyes videók mellett mások testi épségével való játék, sok esetben tömegszerencsétlenséget kockáztató felvételek készítése is megtalálható. Ilyen például a vasúti sínen fotózkodás közeledő gyorsvonattal a háttérben. Jól jelzi a felelősségérzet teljes hiányát, hogy az ehhez hasonló képeket „kreatív szelfifotózásnak” nevezik megalkotóik. Szerencsére azonban nem találtuk nyomát olyan – az utóbbi időkben jelentős mértékben terjedő – internetes divatnak, amely a vasúttal kapcsolatos értelmetlen mutatványokat népszerűsíti. Ezt igazolja a Hajdú-Bihar Megyei Rend­őr-főkapitányság tájékoztatása is. Kérdésünkre elmondták:

a megyében az elmúlt időszakban kétszer jutott a tudomásukra hasonló eset. A hatóság úgy véli, ez trendnek egyáltalán nem nevezhető.

A rendőrség a Naplóval közölte azt is, hogy visszatérően ellenőrzik a vasúti átjárókat és környéküket, és kiemelt figyelmet fordítanak arra, hogy szabályosan, a kijelölt átkelőn haladjanak át a gyalogosok. A kapitányság felhívja a figyelmet, hogy a közlekedés biztonságának akadályozása bűncselekménynek minősül, enyhébb esetben testi épség veszélyeztetése miatt három év börtönbüntetés jár érte. Súlyosságtól függően pedig akár tizenöt év szabadságvesztés is kiróható arra, aki több ember halálát okozza vagy tömegszerencsétlenséget idéz elő.



Megkérdeztük a vasúttársaságot, mennyire észrevehető tendencia a vonatok szándékos akadályozása. A MÁV szerint az utóbbi években nem voltak jellemzőek a hasonló esetek, azonban az elmúlt pár hétben ismét előfordult, hogy néhányan az életüket kockáztatva, a vasútbiztonság veszélyeztetésével űzték ezt a jellemzően internetről, külföldi példákból vett „játékot”. A társaság úgy látja, az indíttatásnak az az alapja, hogy a fiatalok a – számukra bátor tettnek és heccnek minősülő – cselekményt videóra rögzítsék, majd megosszák az interneten.

Kavicsokkal „játszanak”



Általában lakótelepek mellett fordul elő, hogy a vasúti sínek mellett a gyerekek kavicsot, pénzt tesznek az érkező vonat elé, esetleg azt meg is dobálják. Az is előfordult, hogy beöltöztetett szalmabálát, bevásárlókocsit vagy kukát helyeztek a sínekre. Hajdú-Biharban az elmúlt hat évben összesen 30 alkalommal történt olyan szándékos cselekmény, amely a vasúti közlekedést szándékosan veszélyeztette

Összességében tehát nem nevezhető népszerű jelenségnek, hogy a síneken videóznak a fiatalok, ráadásul az ismertebb közösségi szolgáltatók elkötelezettek amellett, hogy minél hamarabb töröljék a veszélyes tartalmakat.

Hajnal László

Közös ellenőrzés A témában csütörtök délelőtt közleményt adott ki a megyei rendőr-főkapitányság. Ebben azt írják, a Debreceni Rendőrkapitányság Közlekedésrendészeti Osztályának munkatársai 2022. február első felében többször is hajtottak végre ellenőrzéseket a megyeszékhelyen lévő vasúti átjárók környezetében, a MÁV munkatársaival közösen. Ezeket a közeljövőben is folytatják. A közlekedőket arra kérik, fogadják meg a Debreceni Rendőrkapitányság alábbi, hasznos tanácsait. A vasúti átjárót megközelíteni csak fokozott óvatossággal szabad!

Biztosított vasúti átjáróra járművel csak abban az esetben szabad ráhajtani, ha a teljes sorompó mindként rúdja nyitott véghelyzetben áll, a fényjelző vagy hangjelző berendezés, jelzést nem ad, illetve a fénysorompó vagy a félsorompóval kiegészített fénysorompó villogó fehér fényjelzést ad.

A vasúti átjáróban és közvetlenül vasúti átjáró előtt előzni TILOS!

Csak akkor hajtsanak át a vasúti átjárón, ha kétséget kizáróan meggyőződtek arról, hogy semmilyen veszély nem gátolja az áthaladást!

Gyalogosok esetében a vasúti pályán átkelni csak a vasúti átjárón, vagy más kiépített átkelőhelyen szabad. Ez esetben is mindig meg kell győződni arról, hogy vasúti jármű nem közeledik.