A Debreceni Járásbíróság január 28-án, előkészítő ülésen hirdetett ítéletet annak a négy férfinak az ügyében, akik tiltott teljesítményfokozó szerekkel éltek vissza, illetve illegális potencianövelő szereket értékesítettek és használtak – adta hírül honlapján a Debreceni Törvényszék.

Az előkészítő ülés során az ügyész ismertette a vádiratot. Az ügyészség beismerő nyilatkozat, valamint a tárgyaláshoz való jogról történő lemondás esetén a vádlottakkal szemben úgynevezett mértékes indítványt tett a büntetésre vonatkozóan. A vádlottak a vádirattal egyezően elismerték a bűncselekmények elkövetését, tárgyaláshoz való jogukról lemondtak, ezt a bíróság elfogadta.

Az elsőfokú bíróság az elsőrendű vádlottat üzletszerűen elkövetett tiltott teljesítményfokozó szerrel visszaélés bűntettében és kereskedéssel elkövetett gyógyszerhamisítás bűntettében, a másodrendű vádlottat kereskedéssel elkövetett gyógyszerhamisítás bűntettében, míg a harmad- és negyedrendű vádlottat gyógyszerhamisítás bűntettében mondta ki bűnösnek.

Ezért a járásbíróság – az ügyészi indítványnak megfelelően – az elsőrendű vádlottat 1 év 9 hónap börtönbüntetésre ítélte és 3 évre eltiltotta a közügyek gyakorlásától. A másodrendű vádlottat a bíróság 8 hónap szabadságvesztésre ítélte, azonban a büntetés végrehajtását 2 év próbaidőre felfüggesztette. A bíróság a harmadrendű vádlottal szemben 600 ezer, míg a negyedrendű vádlottal szemben 420 ezer forint pénzbüntetést szabott ki.

Az ítélet szerint az elsőrendű vádlott a bűncselekményeket megelőzően is évtizedek óta több testépítő versenyen szerepelt, megélhetésének egy részét azzal fedezte, hogy személyi edzőként többek között testépítő sportolókat készített fel a versenyekre. Ebből kifolyólag testépítő körökben országos ismertségre tett szert, és rendszeresen látogatott edzőtermeket. Az ott szerzett ismertségéből is fakadóan rendszeresen került kapcsolatba olyan testépítő sportolókkal, akik versenyekre készülve izomtömegük növelésére különböző androgén anabolikus szteroidokat és növekedési hormonokat tartalmazó tiltott teljesítményfokozó szereket használtak. Az elsőrendű vádlott jelen ügyben nem szereplő személyekkel együttműködve kialakított egy több vevőből és beszerzési forrásból származó kereskedelmi hálózatot, melyben jellemzően anabolikus szteroidotokat, valamint növekedési hormont tartalmazó tiltott teljesítményfokozó szereket, illetőleg Magyarországon nem engedélyezett egészségügyi termékeket – jellemzően potencianövelő szereket – értékesített üzletszerűen és bűnszövetségben.

A bűncselekménysorozatnak az vetett véget, hogy az elsőrendű vádlottal szemben a Hajdú-Bihar Megyei Rendőr-főkapitányságon büntetőeljárás indult, amely során a rendőrök 2017. szeptember 12-én – több társával együtt – az elsőrendű vádlottat őrizetbe vették. A férfit a Debreceni Járásbíróság nyomozási bírója 2017. szeptember 14-én letartóztatta, a kényszerintézkedést 2018. március 12-ig fenn is tartotta. Elfogásakor a nyomozók az elsőrendű vádlottól nagy mennyiségben foglaltak le tiltott teljesítményfokozó szereket és azok felhasználásához szükséges eszközöket, valamint illegális potencianövelőket. A szerek lefoglalása és a letartóztatás elrendelése miatt a bűnszövetség felbomlott, a tevékenység megszakadt. Az elsőrendű vádlott a 2018 márciusában történt szabadulását követően rövid időn belül ismét személyi edzőként kezdett dolgozni, újra kapcsolatba került testépítő sportolókkal, akikkel foglalkozott. A férfi azért, hogy plusz jövedelemre tegyen szert 2018 közepétől elhatározta, ismét elkezdte megszervezni az illegális szerek forgalmazását, ám most már óvatosabban tartotta a kapcsolatot a vevőkkel.

Az ügy másod-, harmad-, valamint negyedrendű vádlottjai vásároltak az elsőrendű vádlottól a tiltott szerekből. A másodrendű vádlott például Debrecen területén többször is vett potencianövelő szert az elsőrendű vádlottól, melyet később tovább is értékesített, sőt ilyen illegális gyógyszert más, ismeretlen forrásból is be tudott szerezni, amit aztán eladott.

Az elsőrendű vádlott a negyedrendű vádlottnak rendszeresen adott át változó mennyiségben tiltott teljesítményfokozó és illegális potencianövelő szereket. A két férfi megállapodott abban, hogy az illegális szereket a negyedrendű vádlott lakóhelyén fogja tárolni, azokat egyébként a gyermekei elől elrejtve egy TV készülék belső részében tárolta. A felhalmozott tiltott szereket a nyomozók a vádlott berettyóújfalui otthonában, egy 2019. április 1-jén megtartott kutatás során találták meg.

A Debreceni Járásbíróság ítélete jogerős, azt mind az ügyészség, mind a vádlottak és védőik tudomásul vették.