2022.02.03.

Autó lángolt egy családi ház udvarán

Máshol mikrohullámú sütő és hűtőszekrény égett, de fennakadt autóhoz és veszélyes faághoz is vonultak a tűzoltók.

Illusztráció

Forrás: Shutterstock

Teljes terjedelmében égett egy személyautó egy családi ház udvarán szerda hajnalban Nyírábrányban, a Pergő tanyán. A helyszínre a nyíradonyi hivatásos tűzoltók vonultak, akik kéziszerszámokkal és egy vízsugárral fékezték meg a tüzet.

 

Veszélyeztette a gyalogos forgalmat egy tizenöt méteres akácfa egyik ága Hajdúszoboszlón, a Böszörményi utcában. A helyi hivatásos tűzoltók gépezetes tolólétrán át motoros láncűrésszel távolították el az ágat.

 

Forgalmi akadályt képezett egy kapubejárón fennakadt autó Egyeken, a Deák Ferenc utcában kedd délelőtt. A település önkormányzati tűzoltói emelőpárna segítségével emelték meg a járművet, így az akadályt megszüntették.

 

Hűtőszekrény és mikrohullámú sütő égett szerda délután egy tizenöt négyzetméteres helyiségben Hajdúböszörményben, az Ipartelep utcában. A város hivatásos tűzoltók légzőkészülékben léptek be a szobába és egy vízsugárral oltották el a lángokat – közölte a Hajdú-Bihar Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság megyei szóvivője.

 

Hét tettenérés, egy baleset

 

A Hajdú-Bihar Megyei Rendőr-főkapitányság illetékességi területén az elmúlt 24 órában 1 személyi sérüléssel járó közúti közlekedési baleset helyszínén intézkedtek a rendőrök, ami könnyű sérüléssel végződött.

 

A szolgálatot ellátó állomány 9 személyt fogott el, közülük 7 főt bűncselekmény elkövetésén értek tetten, 2 személyt pedig a velük szemben érvényben lévő körözés alapján.

 

A rendőrök 19 személyt állítottak elő, ebből 12 főt bűncselekmény elkövetésének gyanúja miatt. Biztonsági intézkedés 7 esetben történt – összegezte a police.hu.

 

