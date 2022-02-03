2022.02.03. 08:28
Autó lángolt egy családi ház udvarán
Máshol mikrohullámú sütő és hűtőszekrény égett, de fennakadt autóhoz és veszélyes faághoz is vonultak a tűzoltók.
Illusztráció
Forrás: Shutterstock
Teljes terjedelmében égett egy személyautó egy családi ház udvarán szerda hajnalban Nyírábrányban, a Pergő tanyán. A helyszínre a nyíradonyi hivatásos tűzoltók vonultak, akik kéziszerszámokkal és egy vízsugárral fékezték meg a tüzet.
Veszélyeztette a gyalogos forgalmat egy tizenöt méteres akácfa egyik ága Hajdúszoboszlón, a Böszörményi utcában. A helyi hivatásos tűzoltók gépezetes tolólétrán át motoros láncűrésszel távolították el az ágat.
Forgalmi akadályt képezett egy kapubejárón fennakadt autó Egyeken, a Deák Ferenc utcában kedd délelőtt. A település önkormányzati tűzoltói emelőpárna segítségével emelték meg a járművet, így az akadályt megszüntették.
Hűtőszekrény és mikrohullámú sütő égett szerda délután egy tizenöt négyzetméteres helyiségben Hajdúböszörményben, az Ipartelep utcában. A város hivatásos tűzoltók légzőkészülékben léptek be a szobába és egy vízsugárral oltották el a lángokat – közölte a Hajdú-Bihar Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság megyei szóvivője.
Hét tettenérés, egy baleset
A Hajdú-Bihar Megyei Rendőr-főkapitányság illetékességi területén az elmúlt 24 órában 1 személyi sérüléssel járó közúti közlekedési baleset helyszínén intézkedtek a rendőrök, ami könnyű sérüléssel végződött.
A szolgálatot ellátó állomány 9 személyt fogott el, közülük 7 főt bűncselekmény elkövetésén értek tetten, 2 személyt pedig a velük szemben érvényben lévő körözés alapján.
A rendőrök 19 személyt állítottak elő, ebből 12 főt bűncselekmény elkövetésének gyanúja miatt. Biztonsági intézkedés 7 esetben történt – összegezte a police.hu.