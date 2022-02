Különleges, jégről mentési gyakorlatot mutatott be a közösségi oldalán a napokban az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság, amelyben azt ismerhették meg a nézők, hogy milyen is az, mikor valakit egy befagyott tóról kell megmenteni.

Ennek kapcsán kerestük fel a Hajdú-Bihar Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságot, mivel kíváncsiak voltunk rá, hogy milyen nehézségekkel kell még szembenézniük a téli időszak során a tűzoltóknak. A tűzoltók munkáját az időjárás nem befolyásolja, a védőruha télen és nyáron is védelmet jelent a tűzeseteknél és a műszaki mentéseknél is - szögezte le kérdésünkre Papp-Kunkli Nóra szóvivő. Mint megtudtuk, a kivonulás idejére sincs hatással, mivel a tűzoltóknak két perc áll rendelkezésükre, hogy a riasztást követően elhagyják a laktanyát, ezt télen-nyáron, éjjel-nappal tartani kell, ráadásul ezt a két percet kihasználni sem szokták, nagy rutinnal öltöznek fel a védőruhába. Hozzátette viszont, hogy az időjárás viszontagságainak ki vannak téve, így például nyáron, a meleg időben nagyobb figyelmet kell fordítani a megfelelő folyadékpótlásra, télen pedig egy-egy hosszabb beavatkozás alkalmával meleg teát visznek a szolgálatot teljesítő egyenruhások után. Ezen felül minden tűzoltóautó felszerelésének része a bevetéshez nélkülözhetetlen eszközök mellett a pokróc is, így egy-egy beavatkozás során a baleset résztvevőire is figyelnek a tűzoltók, hogy ne fázzanak meg addig, míg a műszaki mentés tart.

Forrás: Tóth Imre

Tapasztalt sofőrök a biztos célba jutásért

A jeges utak sokszor kihívást okoznak az autósoknak, hiszen sok olyan hírt lehet olvasni, hallani, amelyek árokba csúszott kocsikról szólnak. A szóvivő válaszában hangsúlyozta, hogy a gépjárműfecskendő sofőrjeivel szemben magas szintű szakmai elvárás van támasztva, folyamatosan képzéseken vesznek részt, hiszen a csúszós út az ő munkájukat is megnehezíti már csak amiatt is, hogy a tűzoltóautók, akárcsak az átlagos teherautók, borulékonyak. A bennük lévő víz miatt pedig még nagyobb odafigyelésre van szükség, hiszen a menetstabilitást is befolyásolja. A sofőrök tapasztaltságának köszönhetően az elmúlt néhány évben nem is történt baleset a jeges utakon.

Forrás: Napló-archív

A riasztások okában viszont igen nagy különbségek akadnak, hiszen télen a fűtés miatt megnő az otthoni tűzesetek száma, valamint a rossz időben a közlekedési balesetek számában is növekedés tapasztalható. Ugyanakkor nyáron sokkal több riasztás érkezik, hiszen a szabadtéri tüzek növelik a káresetek számát.

BR