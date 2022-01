Ahogy arról mi is tudósítottunk, január 28-án rablási kísérlet történt Debrecenben, a Hatvan utcában, majd a feltételezett elkövetők ezt követően egy sárga autóval hagyták el a helyszínt. A rendőrség friss közleményben számolt be az esemény részleteiről, a gyanúsított testvérpár - akikről kiderült, hogy szerbek - letartóztatásáról pedig videót is közöltek.

Ahogy a közleményben olvasható, szokatlan hangokra lett figyelmes egy nő csütörtökön 10 óra 30 perc körül egy debreceni ékszerüzlet előtt. Azt is látta, hogy bent dulakodás van, két férfi ütlegel egy harmadikat. Az asszony azonnal hívta a 112-es segélyhívó számot, azonban a bejelentés közben a két elkövető elmenekült a helyszínről. A tevékenység-irányítási központ soron kívül riasztotta az egységeket, akik még telefonhívás közben a helyszínre érkeztek. Mentőt hívtak a bántalmazott férfihoz, majd azonnal meghallgatták a szemtanúkat. Sokan két zömök férfiról számoltak be, akik egy citromsárga személyautóval hajtottak el, valamint egy fiatal férfi az elkövetők után szaladt és lefényképezte a menekülő autó rendszámát is.

A debreceni egyenruhások hajtóvadászatot indítottak az elkövetők felkutatására. Az egyik járőrpár percekkel a bejelentést követően kiszúrta a belvárosban az autót és azonnal követni kezdték, valamint értesítették a kollégáikat. A szirénázó rendőrautók majd minden irányból körbezárták a menekülők útját, amikor parkoló gépkocsiknak ütköztek. A feltételezett elkövetők futásnak eredtek, de nem jutottak messzire, mert a járőrök pár méter megtétele után utolérték és megbilincselték őket.

A nyomozás eddigi adatai alapján a két férfi nem sokkal a bejelentés előtt lépett be az ékszerüzletbe, egyikőjük azonnal egy gáz- és riasztó fegyvert szegezett az eladóra, majd ütni-verni kezdték. A dulakodás közben, ugyan próbáltak egy fekete táskába ékszereket pakolni, azonban a végén a fegyvert és a táskát is hátrahagyva kellett elmenekülniük.

A Hajdú-Bihar Megyei Rendőr-főkapitányság nyomozói fegyveresen elkövetett rablás bűntett elkövetésének megalapozott gyanúja miatt hallgatták ki gyanúsítottként a szerb testvérpárt, akiket bűnügyi őrizetbe vettek, majd előterjesztést tettek letartóztatásuk indítványozására. A 46 éves férfi és a 37 éves öccse is részeletes beismerő vallomást tett a rendőröknek.