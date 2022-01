Tűz keletkezett egy melléképületben Nagyhegyesen, a Jókai utcában január 6-án hajnalban. A lángok átterjedtek a lakóépület tetőszerkezetére is – közölte a katasztrófavédelem. A balmazújvárosi önkormányzati, a hajdúszoboszlói és a debreceni hivatásos tűzoltók mellett a Hajdú-Bihar megyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat is vonult. A tűzoltók öt vízsugárral határolták körbe az épületet, majd oltották a tüzet. A mentőszolgálat is a helyszínre érkezett, a ház egyik lakóját kórházba szállította.

Árokba csúszott egy autó Hajdúszoboszló és Hajdúszovát között tegnap. A hajdúszoboszlói hivatásos tűzoltók elvégezték az áramtalanítást. A mentőszolgálat egy embert kórházban szállított.

Debrecenben, a Busi utcában egy négyméteres fa a forgalmat veszélyeztette, ezért az a tűzoltók kivágták dugólétrán át motoros láncfűrésszel.

Kigyulladt egy elektromos bojler csütörtök este Hajdúböszörményben, a Tizenhárom vértanú utcában egy társasház egyik lakásában. A tűzoltók kiérkezésére az egyik szomszéd elvégezte az áramtalanítást, a tüzet eloltották és megkezdte az átszellőztetést.

Egy elektromos betegszállító gépjármű és egy személyautó ütközött össze csütörtök este Debrecenben, a Böszörményi út és Akadémia utca kereszteződésében. A debreceni hivatásos tűzoltók és a Hajdú-Bihar megyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat vonult. Az egységek átvizsgálták a járműveket és az áramtalanításra avatkoztak be. A személyautóban ketten utaztak, ők nem sérültek meg. A betegszállítóban csak a sofőr volt, vérmintákat szállított. Őt a mentőszolgálat kórházba szállította, a vérmintákat pedig egy másik járműbe átpakolták.



Hat körözött



A Hajdú-Bihar Megyei Rendőr-főkapitányság illetékességi területén az elmúlt 24 órában három személyi sérüléssel járó közúti közlekedési baleset helyszínén intézkedtek a rendőrök, melyek könnyű sérüléssel végződtek – írja a police.hu.

A szolgálatot ellátó állomány hét személyt fogott el, egy személyt bűncselekmény elkövetésén értek tetten, hat főt pedig a velük szemben érvényben lévő körözés alapján.

A rendőrök 18 személyt állítottak elő, ebből 11 főt bűncselekmény elkövetésének gyanúja miatt. Biztonsági intézkedés négy esetben történt.