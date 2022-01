A Debreceni Törvényszék január 13-án ítéletet hirdetett annak a vádlottnak az ügyében, aki magáról azt állította, hogy ő egy magas beosztású titkos ügynök, majd a meséjével tévedésbe ejtett és megkárosított több sértettet. A pénzt a férfi saját megélhetésére költötte. A másodfokú bíróság a hat rendbeli csalás bűntette, egy rendbeli csalás vétsége, zaklatás vétsége, valamint lőfegyverrel vagy lőszerrel visszaélés bűntette miatt indult büntetőeljárásban a Debreceni Járásbíróság 2021. március 4-én meghozott ítéletét annyiban megváltoztatta, hogy a csalás vétség helyett csalás bűntettet állapított meg az üzletszerű elkövetésre tekintettel. Egyebekben a törvényszék büntető tanácsa nem tartotta indokoltnak a büntetés enyhítését.

A törvényszék a vádlottat jogerősen 4 év börtönbüntetésre és 4 év közügyektől eltiltásra ítélte. Az elsőfokú bíróság közel 1,8 millió forint erejéig vagyonelkobzást is elrendelt, amit a törvényszék szintén helybenhagyott. A bíróság a lefoglalt lőfegyvert és lőszereket elkobozta.

A bíróság által jogerősen megállapított tényállás szerint a férfi magas beosztású titkos ügynök látszatát keltve, különböző valótlan okra hivatkozással nagyobb pénzösszegeket csalt ki a sértettektől úgy, hogy 2014-től kezdődően 2017 őszéig fia ismeretségi körét felhasználva tehetősebb emberek közelébe férkőzött. Az ismerkedések során a férfi minden esetben magas rangú titkos ügynöknek, volt olyan, hogy az Európai Határ- és Partvédelmi Őrség (FRONTEX) vezetőjének adta ki magát, továbbá rendszeresen hivatkozott széleskörű kapcsolatrendszerére. A vádlott azt állította az ismerőseinek, hogy a későbbiekben, ha bármiben tud, akkor segít és mozgósítja a kapcsolatait.

A sértettek által rendszeresen átadott nagyobb összegű pénzeket, kölcsönöket a vádlott különböző valótlan okokra hivatkozva kérte, a valóságban abból a megélhetését finanszírozta.

Az egyik sértett esetében a bizalmi viszonyt úgy is erősítette a vádlott, hogy a gyanútlan férfit magával vitte egy „általa irányított fedett akcióba”, így meggyőződhetett az állítása valódiságáról – közölte a törvényszék. Egy másik sértett elmondta, hogy a vádlott magát rendőrtisztnek adta ki, egyenruhában, fegyverrel jelent meg, külföldi kiküldetésre hivatkozott, nem is kételkedett a szavahihetőségében. A bizalmi viszony folytán a sértettek fizettek a vádlottnak, egyesek több alkalommal is nagyobb összegű kölcsönt nyújtottak a férfinak. A vádlott hat sértettnek összesen több mint 26 millió forint kárt okozott, amely nem térült meg, szándékában sem állt a pénzek visszafizetése.

A vádlott 2017-ben a fiától is kért kölcsön különböző pénzösszegeket, amit egy idő után a fiú már nem teljesített.

Ezért 2017 augusztusa és novembere között a vádlott saját fiát mobiltelefonon rendszeresen zaklatta, közel százhetvenszer hívta fel azért, hogy adjon neki pénzt. A férfi az apja ellen zaklatás vétsége vonatkozásában magánindítványt terjesztett elő. A rendőrök a vádlottat 2017. november 21-én fogták el az általa bérelt lakásban, ahol a kutatás során, egy beépített szekrény tetején lévő nyílásban engedély nélkül tartott lőfegyvert és 16 darab lőszert találtak és foglaltak le.

A Debreceni Törvényszék döntése jogerős és végrehajtható.