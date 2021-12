Egyes vádlottak lakásán további kábítószereket is lefoglaltak, illetve a személyi edzőként dolgozó férfi lakásában, valamint a használatában lévő autóban Magyarországon nem engedélyezett potencianövelőt és tiltott teljesítményfokozó szereket is találtak. Az elsőfokú bíróság a személyi edzőt 5 év 10 hónap, két társát 5 év 4 hónap és 4 év 8 hónap, a többi vádlottat ennél rövidebb tartamú szabadságvesztésre ítélte. Az elsőfokú ítélet ellen az ügyész valamennyi vádlott terhére súlyosítás érdekében fellebbezett, és két kivételtől eltekintve a vádlottak és védőik is fellebbezést jelentettek be.