Ahogy minden évben, a 2021-es esztendő során is volt néhány szokatlan, meghökkentő, netán – ha szabad ilyet mondani – megmosolyogtató bűneset a megyénkben. Az alábbiakban a rendőrségi híradásokból válogattunk egy csokorra valót.



A rendőrségre besurranó tolvajról érkezett bejelentés január elején. Egy pocsaji ingatlan nappalijában kutatott értékek után egy férfi, a sértett tetten érte, majd kitessékelte a házából az idegent. Néhány nap múlva egy berettyóújfalui családi házban találkoztak az ott lakók egy hívatlan vendéggel. Az ismeretlen egy utolsó esélyt adott még magának, és megpróbált elbújni a helyiségben lévő ágy végében. Nem járt sikerrel, a sértettek észrevették, és ezúttal is üres kézzel kellett távoznia a helyszínről. Az egyenruhások a kapott személyleírás alapján perceken belül elfogták a feltételezett elkövetőt. A nyomozás során kiderült, hogy a pocsaji besurranást is ő követhette el, valamint több hasonló bűncselekménnyel kapcsolatba lehetett hozni.

A 40 éves esztári férfi nem tett beismerő vallomást.



A Biharkeresztesi Rendőrőrs járőre január 23-án éjfél körül megállított egy Suzuki személyautót, majd igazoltatta a vezetőjét, egy 24 éves férfit, aki már arra se tudott magyarázatot adni, hogy a kijárási korlátozás ellenére miért kocsikázik az éjjeli órákban. Amikor pedig arról kérdezte a rendőr, hogy milyen jogcímen vezeti ő más autóját, végképp elállt a szava. Az ellenőrzés során az is kiderült, hogy soha nem rendelkezett vezetői engedéllyel. Ha ez nem lett volna elég, az alkoholszonda pozitív értéket mutatott, majd a rendőrörsön a gyorsteszt kábítószer fogyasztását mutatta ki. Részletes beismerő vallomásából kiderült, a Suzuki már a második jármű volt, amit jogtalanul vett magához. A berekböszörményi férfi Komádiba akart menni, ezért egy parkoló kisteherautót elkötött, de túl ittasnak érezte magát a vezetéshez, így egy barátját kérte meg, hogy vigye el a járművel. Csak menet közben árulta el neki, hogy a járművet ellopta, a barátja ezt meghallva azonnal megállt és faképnél hagyta őt. A gyanúsított nem adta fel és átült a volánhoz, de árokba hajtott, ahonnan gyalog folytatta útját.

Dolga végeztével a hazajutás érdekében Magyarhomorogon kötötte el a Suzukit.



Mert nagyot álmodni az az 50 éves férfi, aki rendőrnek adta ki magát Hajdúsámson–Martinkán. A nyírmártonfalvai lakos március 11-én 14 óra körül megjelent Martinkán egy élelmiszerboltnál, ahol – magát rendőrnek kiadva – a maszkviselés szabályainak be nem tartása miatt bírságolást színlelt, mely során négyezer forintot vett át a sértettől. A hitelesség megtartása érdekében egy ál-rendőrigazolványt mutatott a nőnek és még egy telefonbeszélgetést is eljátszott a „feletteseivel”, majd a megszerzett négyezer forinttal és a kék-villogós kerékpárjával – amelyen egy bilincs is lógott – elhagyta a helyszínt.

A rendőrség munkatársai néhány órán belül elfogták, a Debreceni Rendőrkapitányság zsarolás bűntett miatt indított eljárást.



Nem jutott messzire az a feltételezett tolvaj, aki elesett a lopott biciklivel Berettyóújfaluban. A gyanú szerint a 26 éves férfi a sportcsarnokból lopott el egy kerékpárt március 12-én. Egy tanú látta, ahogy elhajt a biciklivel. A járőrök percekkel később egy közeli utcában megtaláltak, igazoltatták és elszámoltatták a nála lévő kerékpárral kapcsolatban. A helyi lakos beismerte, hogy az előbb lopta a kétkerekűt, és haza akart menni vele. Az egyenruhásoknak feltűnt, hogy a bicikli egyik váltókarja és fényvisszaverő prizmája le van törve.

A férfi elmondása szerint szokatlan volt neki a kerékpár vékony kereke, és mielőtt a rendőrök megállították, elesett vele.



A tulajdonos tudta és engedélye, valamint vezetői engedély nélkül, ittasan közlekedett a gyanú szerint egy 22 éves hajdúhadházi férfi július 22-én. Ő és élettársa szórakozásból tartottak hazafelé, amikor Debrecenben, a Móricz Zsigmond körúton megláttak egy nyitott autót, benne az indítókulccsal. Úgy döntöttek, hogy mennek egy kört. Később azonban lesodródtak az útról, ahol a füves területen leállt a jármű. A helyszínre érkező rendőrök alkoholszondát alkalmaztak, ami pozitív értéket jelzett, valamint az is kiderült, hogy a férfi vezetői engedéllyel soha sem rendelkezett.

Mindkettőjüket előállították, kihallgatásukkor beismerő vallomást tettek.



A debreceni rendőrök szakították meg egy 47 éves férfi szabadságát, aki levágta bokájáról az elektronikus eszközt, és megszökött a bűnügyi felügyeletből. Egy elektronikus nyomkövető megrongálódásáról érkezett jelzés július 26-án Debrecenben. Kiderült, hogy a Fővárosi Törvényszék végzése alapján bűnügyi felügyelet alatt álló H. Attila hajdúbagosi lakos levágta bokájáról az eszközt, majd ismeretlen helyre szökött.

A férfi nem sokági élvezhette a szabadságát, mert a debreceni rendőrök másnap elfogták és őrizetbe vették, vele szemben fogolyszökés vétség miatt indítottak büntetőeljárást.



Nem nevezhető szabálykövetőnek az a 42 éves hajdúböszörményi férfi sem, aki talált rendszámokat tett fel a forgalomból kivont traktorjára. A nyomozás adatai szerint a gyanúsított egy lassú járművel közlekedett Hajdúböszörményben, a Dózsa György körúton július 28-án, amikor megállították az egyenruhások. Az ellenőrzés során a rendőröknek rögtön szemet szúrt, hogy a traktorra két, egymástól különböző hatósági jelzés van felszerelve. Mint kiderült, az első egy külföldi járműhöz, míg a hátsó rendszám egy motorhoz tartozik. Az egyenruhások megállapították azt is, hogy a mezőgazdasági vontatót 2019 szeptemberében végleg kivonták a forgalomból. A vezetője beismerő vallomásában elmondta, hogy a két rendszámot évekkel korábban találta, és azért tette fel a járműre, mert „így a traktor jobban nézett ki a szemnek”.

A Hajdúböszörményi Rendőrkapitányság Bűnügyi Osztálya egyedi azonosító jellel visszaélés bűntett elkövetésének megalapozott gyanúja miatt folytatott eljárást vele szemben.



A gyanú szerint a ruhásszekrényében gondozta a marihuána tövet egy 28 éves marokkói állampolgár albérletében. A debreceni nyomozók április 8-án kutatást tartottak az ingatlanban. A szoba több pontján is találtak kábítószergyanús zöld növényi származékokat és nagy meglepetésükre a ruhásszekrénybe egy egész tő cannabis volt beállítva.

A rendőrök a növényi származékokon kívül az azok termesztéséhez szükséges műszaki eszközöket is lefoglalták, a külföldi férfit pedig előállították.



Egy debreceni, egy hajdúhadházi és egy nyíradonyi lakos a gyanú szerint augusztus 21-én betört egy debreceni ingatlanba, ahonnan különböző elektronikai eszközöket vittek magukkal. Majd miután kipakolták az autóból a zsákmányt, újból visszamentek a helyszínre és 11 kismalacot is elvittek. A nyomozók még aznap azonosították őket, ez ellopott tárgyakat és állatokat lefoglalták, majd visszaadták a sértettnek.

A nő és két férfi beismerő vallomást tett.



Egy 24 éves helybeli férfi a nyomozás adatai szerint a tulajdonos engedélye nélkül vitt el egy autót egy hencidai ingatlan udvaráról december 14-én hajnalban. A járművel Földes külterületéig jutott, de pechjére az műszaki hiba miatt leállt. A gyanúsított ekkor letolta a gépkocsit egy bekötőútra, majd stoppal hazament. A rendőrök még aznap azonosították a feltételezett elkövetőt, aki nem volt előttük ismeretlen: mint kiderült, ugyanazt a férfit fogták el, mint néhány nappal azelőtt.

Beismerő vallomást tett.



HBN