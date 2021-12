A férfi, amikor egy kertes házhoz ért, ököllel beleütött a lemezkerítésbe, mire az kiszakadt a helyéről, ezzel 60 ezer forintos kár keletkezett. Később egy közúti jelzőtáblát is ököllel többször megütött, de az nem sérült meg. A közeli házban lakók mikor észrevették a vádlott magatartását, rászóltak, mire a férfi úgy feldühödött, hogy a ház előtt, a kapubejáróban álló kocsi csomagtérajtajába is ököllel beleütött. Az egyből behorpadt; a kár 50 ezer forint. Az autó tulajdonosa kiment az utcára, de mivel a vádlott rátámadt, a család rendőrt hívott. Az ittas férfi erőszakos magatartása riadalmat keltett. Még a rend­őri intézkedéssel is szembeszegült a részeg, trágár szavakkal illette és leköpte a rendőröket.