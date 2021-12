A napokban vehette át a Berettyóújfalui Polgárőr Egyesület azokat az eszközöket, amelyeket a Városi Civil Alap másfél millió forintos támogatásából szerezhetett be.

A sikeres pályázatnak köszönhetően a jövőben áramfejlesztő, vízszivattyú, kézi erővágó, feszítő karok és kasznibontók, nagy teljesítményű akkus fúró és gyors­vágó, nagy teljesítményű LED-lámpa, nagy teherbírású támasztó és feszítő rudak is rendelkezésükre állnak ahhoz, hogy a bajban segítséget nyújthassanak.

Azonnal a helyszínen vannak

Mazács Ferenc, az egyesület elnöke lapunknak elmondta: ezek hiánypótló eszközök, így kifejezetten nagy öröm számukra, hogy ezentúl szolgálhatják velük a lakosságot. – Az idei viharkárokat is figyelembe véve egyebek mellett a vízszivattyú nagyon hasznos, hiszen városunkat is érte vízkár. Reméljük, hogy a jövőben elkerüli ez Berettyóújfalut, ugyanakkor mégis biztonságot ad, hogy rendelkezésünkre áll most már egy ilyen eszköz is. Természetesen minden más beszerzett eszköz hasonlóképpen jelentős, hiszen sajnos sok baleset is történik az utainkon – mondta el az egyesületi elnök, hozzátéve, hogy ezekkel a felszerelésekkel már biztosan képesek közbeavatkozni, a terepet előkészíteni mindaddig, amíg a katasztrófavédelem a balesetek helyszínére érkezik.

BBI