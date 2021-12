Ünnepekkor, mint ahogyan azt már az előző években is megszokhattuk, fokozott rendőri ellenőrzés, jelenlét várható az utakon. Ennek idén is a legfőbb célja az ittas vagy bódult állapotban közlekedő gépjárművezetők, kerékpárosok kiszűrése lesz. Adódik a kérdés, vajon mennyire jellemző a megyénkben, hogy az ünnepek környékén mégis kockáztatnak a közlekedők, és ittasan indulnak útnak.

A Hajdú-Bihar Megyei Rendőr-főkapitányság sajtóosztálya érdeklődésünkre közölte: az elmúlt két év statisztikai adatait megvizsgálva (december hónapban) nem mutatható ki emelkedés más időszakokhoz képest. Ennek ellenére több olyan esetről is hallani, hogy a sofőr bár pozitív értéket fújt az alkoholszondába, mégis tagadta, hogy szeszes italt fogyasztott volna. A rendőrség lapunkhoz eljuttatott válaszában rámutatott: ahogy nincs két egyforma ember, úgy az alkoholt sem egyforma ütemben bontja le a szervezetünk. Sok tényező hat ugyanis a lebontási folyamatra: az életkor, a testzsírtartalom, a korábban elfogyasztott ételek mennyisége és zsírtartalma – vagy éppen az, hogy éhgyomorra ittuk-e –, a beszedett gyógyszerek fajtája és mennyisége; illetve az is, hogy az adott alkoholmennyiséget milyen gyorsan fogyasztottuk el.

Kísérletek bizonyították

A legjobb, ha aznap, amikor volán mögé ülünk, egyáltalán nem iszunk. Legalábbis vezetés előtt semmiképp. Különböző közlekedésbiztonsági kísérletek egyértelműen bebizonyították, hogy a kismértékű alkoholfogyasztás is csökkenti az észlelési és reakcióidőt, hátrányosan hat a vezetési képességre. Már kis mennyiségben is olyan élettani hatásokat vált ki, melyek nem teszik lehetővé a biztonságos járművezetést. Emellett növekszik az észlelési idő, tompulnak a reflexek, és a mentális állapotban is kedvezőtlen változások történnek – írták. Az említett kísérletek egyértelműen igazolták azt is, hogy már alacsony alkoholfogyasztás hatására is jelentően romlik a sávtartás pontossága, nagyobb lesz a sávelhagyások száma a józan állapothoz képest. A kialvatlan, fáradt állapotban elfogyasztott egészen kis mennyiségű alkohol is nagymértékben növeli a járművezetés közbeni elalvás veszélyét. Az ittas vezetők továbbá sokkal nehezebben ítélik meg az út mellett elhaladó tárgyak relatív távolságát. A Hajdú-Bihar Megyei Rendőr-főkapitányság ezért nyomatékosítja: hogy soha ne üljünk ittasan a volán mögé, valamint olyan autóba sem, amelyet láthatóan ittas személy vezet.

NE