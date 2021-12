A bíróság által megállapított tényállás szerint 2020 júliusában a vádlott ittasan ütötte az egyik élelmiszerüzlet ajtaját Pocsajban. Az arra közlekedő egyenruhások felszólították a férfit, hogy fejezze be az agresszív magatartást. A vádlott ekkor a rendőrök felé fordult, és a kezében tartott 8 centiméter pengehosszúságú késsel megindult feléjük. A férfi folyamatosan azzal fenyegette a rendőröket, hogy megöli, kibelezi őket, ha nem mennek el. A járőrök többször felszólították a vádlottat, hagyja abba az agresszív viselkedést, azonban ő továbbra is támadólag lépett fel – tudatta a törvényszék. A főtörzsőrmester ekkor a támadás elhárítása érdekében magához vette a szolgálati gépkocsiból a rendőrbotot és a könnygázt. Ezt látva a férfi megállt, majd hátrálni kezdett, de közben továbbra is megöléssel fenyegette az egyenruhásokat. A vádlott egy közeli utcába ment, közben a késsel folyamatosan fenyegetően lépett fel, azzal az őt követő rendőrök felé fordult és hadonászott. A helyszínre folyamatosan érkeztek a megerősítő erők, majd a férfit bekerítették, hátulról lefogták és testi kényszert alkalmaztak vele szemben, végül megbilincselték és előállították a Berettyóújfalui Rendőrkapitányságra. Az őrizetbe vett férfi letartóztatását a bíróság pár nappal később elrendelte.